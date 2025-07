Així enganya un Border Collie a un Golden Retriever

per Pol Nadal

En els últims mesos, els vídeos protagonitzats per gossos han tornat a conquerir les xarxes socials. No és estrany trobar escenes on els animals demostren habilitats sorprenents o comportaments dignes d’un petit mestre de l'estratègia.

D’entre tots els continguts recents, un dels que més ha cridat l’atenció és el curiós episodi entre un Border Collie i un Golden Retriever. S’ha fet viral a Twitter a través del compte especialitzat @PuppiesIover. El vídeo ha generat centenars de milers de visualitzacions i ha obert el debat sobre la intel·ligència animal i la capacitat dels gossos per resoldre problemes de manera creativa.

El Border Collie i la jugada mestra

La gravació mostra una escena quotidiana transformada en una petita batalla d’enginy entre dues de les races de gos més populars i estimades. Al vídeo, el Golden Retriever custodia amb aparent tranquil·litat un os de carn, aliè als moviments del seu company, un jove Border Collie.

Però el que sembla una simple interacció canvia en segons. Podem veure com el Border Collie decideix emprar una pilota per captar l’atenció del Golden, que ràpidament oblida l’os i es distreu amb el nou joc. Aprofitant el descuit, el Border Collie s’apodera del preuat premi i deixa el Golden Retriever completament sorprès.

Aquest tipus de comportament, encara que pugui semblar excepcional, no és nou en el món caní. Els Border Collie han estat àmpliament reconeguts per la seva intel·ligència i capacitat d’aprendre trucs i estratègies complexes. Alguns experts en conducta animal han estudiat aquestes habilitats i han destacat que alguns elements com les pilotes són indicadors d’intel·ligència avançada en els gossos.

La reacció a xarxes i el debat sobre la intel·ligència canina

Les imatges publicades han generat tot tipus de reaccions entre usuaris i especialistes en comportament animal. Molts internautes han elogiat la rapidesa mental del Border Collie, considerant-lo “massa llest pel seu propi bé”. D’altres han compartit anècdotes similars sobre com les seves mascotes han resolt situacions quotidianes utilitzant l’enginy o la manipulació d’objectes.

No falten qui assenyalen el caràcter bonhomiós i una mica ingenu del Golden Retriever. Són una raça coneguda per la seva tolerància i capacitat per socialitzar fins i tot en situacions de competència pel menjar.

Les imatges també mostren que és interessant observar que les relacions entre gossos siguin segures i equilibrades, evitant disputes que puguin desembocar en conflicte.

En altres plataformes com Instagram i TikTok, el vídeo ha estat compartit per propietaris de Border Collie que posen a prova l’astúcia dels seus gossos davant de companys d’altres races.