Els dos lots estalvi de Terra i Tast a Bonpreu, ideals per endur-te a la platja

L'estiu transforma els nostres hàbits de consum de maneres previsibles, però sempre interessants. Amb l'arribada de la calor, el desig de passar temps a l'aire lliure, sigui a la platja, la muntanya o una piscina urbana, xoca frontalment amb les ganes d'invertir hores a la cuina. Aquest context ha consolidat una tendència en auge: la cerca de plats preparats que no sacrifiquin la qualitat per la comoditat.

Els consumidors d'avui exigeixen solucions ràpides, però també saboroses i nutricionalment equilibrades, un repte que els supermercats han sabut interpretar amb notable encert.

Lluny han quedat els dies en què el menjar preparat era sinònim d'ultraprocessats de baix valor. Actualment, les cadenes de distribució aposten per gammes que evoquen la cuina casolana, utilitzant ingredients reconeixibles i receptes tradicionals.

| Bonpreu

En aquesta línia, els "lots estalvi" s'han convertit en una eina estratègica. No només ofereixen un benefici econòmic tangible al client, sinó que també guien la seva decisió de compra, proposant combinacions de plats que resolen un àpat complet. És aquí on la marca Terra i Tast, present als supermercats Bonpreu i Esclat, ha trobat un nínxol de valor, connectant la conveniència amb el sabor de la terra.

Una solució completa per compartir

Per a aquells que planegen una jornada fora en parella o amb la família, la logística del menjar pot ser un veritable maldecap. Terra i Tast proposa una solució que uneix dos dels plats més universals i apreciats de la cuina diària en un sol pack. Aquest primer lot està pensat per satisfer dues persones i combina:

1 ració de macarrons a la bolonyesa (450 g)

1 ració de mandonguilles amb salsa (550 g)

Individualment, aquests productes tindrien un cost de 4,59 € i 4,99 € respectivament, sumant un total de 9,58 €. Tanmateix, gràcies a aquesta oferta d'estalvi, el lot complet es pot adquirir per 7,95 €, cosa que suposa un descompte directe d'1,63 €. Els macarrons a la bolonyesa són un clàssic infal·lible, especialment si hi ha infants, mentre que les mandonguilles amb salsa ofereixen un plat contundent i saborós. Tots dos són fàcils de transportar i, encara que es gaudeixen millor calents, es poden consumir a temperatura ambient sense problema, un avantatge clau per a un dia de platja.

| BonpreuEsclat

Sabor mediterrani en format individual

No totes les escapades són en grup. De vegades, només es cerca un àpat ràpid i saborós per a un mateix, sigui per endur-se a l'oficina o per gaudir d'un moment de solitud davant del mar. Pensant en aquest consumidor, Terra i Tast ha configurat un segon lot que captura l'essència de la cuina local en un format més compacte. Aquesta combinació inclou:

1 ració de fideuada (250 g)

1 ració de llibrets de llom amb pernil cuit i formatge (2 unitats, 135 g)

El preu per separat d'aquests articles és de 2,99 € per la fideuada i 3,29 € pels llibrets, cosa que donaria un total de 6,28 €. Amb la promoció, el cost del lot es redueix a 4,95 €. La fideuada és un plat icònic del Mediterrani, lleuger i ple de sabor, cosa que el converteix en una opció perfecta per a un dia calorós. Per la seva banda, els "llibrets de llom" són una aposta segura per la seva suculència i la clàssica combinació de porc, pernil i formatge. Aquest pack no només és econòmic, sinó que ofereix un àpat variat i complet per a una persona. Es pot adquirir fins al 28 de juliol.

L'estratègia de Terra i Tast va més enllà del simple estalvi. El seu nom, "Terra i Sabor", reflecteix una filosofia centrada en la qualitat i la proximitat, oferint receptes que se senten properes i familiars. Aquests lots no són només una oferta puntual, sinó una intel·ligent invitació a resoldre els àpats d'estiu de manera senzilla, econòmica i, sobretot, deliciosa.