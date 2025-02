La nova estafa que arriba a WhatsApp

La popularitat de WhatsApp com a principal aplicació de missatgeria en molts països l'ha convertit en un blanc recurrent per a estafes i fraus digitals. En els últims mesos, s'ha detectat una nova modalitat que utilitza les videotrucades per robar informació personal i, en alguns casos, prendre el control total dels comptes.

WhatsAPP és l'aplicació que genera més confiança

La manera en què operen els estafadors es basa en l'enginyeria social. A través d'una videotrucada, solen fer-se passar per representants de suport tècnic de WhatsApp o d'empreses reconegudes, amb la finalitat de guanyar-se la confiança de la víctima. Durant la trucada, els delinqüents afirmen que existeix un error o problema tècnic en el compte i ofereixen ajuda per “solucionar-lo”.

Sol·liciten llavors que s'activi la funció de compartir pantalla, assegurant que és necessari per comprovar el suposat error. Un cop la víctima concedeix el permís, els estafadors poden veure en temps real tot el que passa al telèfon. Aprofiten aquest instant per enviar un codi de verificació al dispositiu i, en obtenir-lo mitjançant la pantalla compartida, inicien sessió en el compte de WhatsApp des d'un altre equip. En pocs minuts, la víctima pot perdre l'accés per complet.

Per evitar caure en aquest tipus de frau, es recomana no compartir la pantalla amb ningú que contacti a través de videotrucada, ja que WhatsApp no sol·licita aquest procediment per solucionar problemes tècnics. A més, és aconsellable desconfiar de trucades inesperades que suposadament provenen de suport oficial, activar la verificació en dos passos per afegir una capa addicional de seguretat, no compartir mai els codis de verificació que l'aplicació envia i revisar periòdicament els dispositius vinculats al compte per tancar qualsevol sessió desconeguda.

No és l'únic frau

Altres fraus similars consisteixen en l'enviament de codis de verificació no sol·licitats. Els delinqüents es fan passar per contactes de confiança o el mateix WhatsApp per demanar aquest codi, al·legant alguna suposada incidència de seguretat. També poden assegurar que el compte ha estat compromès i necessiten verificar la identitat de l'usuari. En aquests casos, el millor és ignorar el missatge, comprovar que el compte continua protegit amb la verificació en dos passos i mantenir-se alerta.

Si, malgrat les precaucions, es perd l'accés al compte, WhatsApp permet recuperar-la sol·licitant un nou codi de verificació. No obstant això, quan l'atacant activa la verificació en dos passos, aquest procés pot trigar diversos dies. Donada la creixent varietat d'estafes en plataformes de missatgeria, la prevenció s'ha tornat essencial.

Consells principals

És necessari estar informat sobre els mètodes d'engany més habituals i actuar amb cautela davant sol·licituds inusuals resulta fonamental per evitar convertir-se en una víctima. El progrés tecnològic porta amb si oportunitats i amenaces; per això, protegir la informació personal i financera ha de ser sempre una prioritat.