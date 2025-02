Hisenda adverteix: 3 coses que fas a Bizum i et poden donar problemes

La comoditat de fer pagaments instantanis i de petita quantia a través de Bizum ha portat molts usuaris a integrar-lo en les seves transaccions quotidianes. Per a un sopar entre amics o per abonar la part d'un regal conjunt, pocs dubten ja a utilitzar-lo, ja que n'hi ha prou amb un número de telèfon i un parell de tocs a la pantalla. No obstant això, convé recordar que aquests moviments, malgrat la seva aparença simplificada, no queden exempts de controls si superen certes quantitats o si guarden relació amb activitats econòmiques irregulars.

El primer problema que pot sorgir està vinculat al desconeixement dels límits. Bizum, segons la seva pròpia web, funciona com qualsevol altre traspàs bancari i, en conseqüència, si la suma anual d'enviaments i recepcions no sobrepassa els 10.000 euros, no cal declarar-ho de manera expressa. Però qualsevol que superi aquest llindar podria requerir explicacions en cas que Hisenda detecti alguna cosa estranya.

Transferències en efectiu

Amb la Llei 7/2012 de 29 d'octubre, l'Agència Tributària posa el focus en transferències d'efectiu superiors a 3.000 euros, transferències bancàries per sobre de 10.000 euros, préstecs i crèdits que superin els 6.000 euros i moviments en bitllets de 500 euros. Encara que els pagaments de Bizum solen ser d'imports més modestos, una acumulació de diners que cridi l'atenció podria aixecar sospites.

El segon motiu per vigilar l'ús de Bizum rau en el possible incompliment d'obligacions fiscals en moure quantitats que es deriven d'activitats professionals o comercials sense declarar-les. Qui, per exemple, utilitzi la plataforma per cobrar de forma regular serveis o vendes i no comuniqui aquests ingressos a l'Administració podria exposar-se a un conflicte amb Hisenda si aquests pagaments sumen quantitats significatives. Encara que Bizum s'associï a l'informal i a transaccions ràpides, això no exclou el registre que els bancs fan de cada operació. Quan l'Agència Tributària ho estimi pertinent, podria indagar i requerir justificacions sobre l'origen dels diners i la seva corresponent tributació.

La tercera font de problemes té relació amb transferir a través de Bizum quantitats que l'usuari ni tan sols sap que excedeixen els límits. Hi ha trams legals segons la gravetat de la infracció. Si es detecta que el contribuent no va declarar uns diners o no els va justificar de la forma adequada, l'Agència Tributària pot imposar des d'infraccions lleus de fins a 3.000 euros més un recàrrec fins a sancions que arribin a un 150% de la quantia no declarada.

El pitjor escenari seria un delicte fiscal si la xifra defraudada se situa per sobre dels 120.000 euros. Encara que la majoria d'usuaris rarament manegi aquestes sumes en Bizum, hi ha casos en què una successió de pagaments i cobraments podria, sense adonar-se'n, superar límits que posin algú en el punt de mira.

Hisenda parla clar

El missatge d'Hisenda és clar: les operacions a través de Bizum es registren com qualsevol altra transferència. Per això, és vital no abusar d'aquesta eina quan es tracti d'activitats que exigeixin facturació o declaracions, així com portar un control de les sumes totals gestionades en un any. La practicitat de Bizum no eximeix de l'obligació de tributar correctament ni de justificar les operacions.