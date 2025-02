Només online: L'oferta de peix a Bonpreu i Esclat fins al 17 de març

Sovint, disposar d'un bon assortiment de peix al congelador marca la diferència entre un sopar ràpid i nutritiu o un plat improvisat que no arriba a les nostres expectatives. Per cobrir aquesta necessitat, Bonpreu i Esclat proposen una selecció de productes congelats que es distingeixen per la seva frescor i sabor, ajudant a mantenir un equilibri en la nostra dieta sense haver d'anar diàriament a la peixateria. A més, optar per peix congelat facilita la planificació de menús setmanals i redueix el malbaratament d'aliments.

En aquesta ocasió, tots els articles formen part de la coneguda marca Pescanova, reconeguda pel seu exigent control de qualitat i la seva àmplia varietat de referències: des de filets de bacallà o lluç fins a calamars, gambes o productes arrebossats. Cadascun d'ells busca conservar l'essència del mar gràcies a tècniques de congelació que preserven el sabor i la textura. Això assegura que el moment de gaudi sigui pràcticament igual a si s'hagués adquirit el producte fresc, però amb la comoditat de disposar-ne en qualsevol moment.

Aquest 3x2 s'aplica a compres exclusivament online i està disponible fins al 17 de febrer, cosa que significa que, en afegir tres unitats de qualsevol producte Pescanova inclòs en la promoció, només se'n paguen dos (sent gratuïta la de menor import). Es tracta d'una oportunitat perfecta per assortir el congelador sense desequilibrar el pressupost i combinar diferents referències, adaptant-se a tots els gustos de la família. Així, mentre una persona aposta per uns deliciosos palets de lluç, una altra pot optar per gambes ideals per a saltats o per uns calamars nets per elaborar a la planxa.

Gran qualitat dels productes congelats

La qualitat dels congelats Pescanova està contrastada tant per la seva trajectòria al mercat com per les valoracions dels usuaris que busquen solucions versàtils i ràpides. Gràcies al seu procés d'ultracongelació, els peixos i mariscs mantenen les seves propietats organolèptiques intactes, i resulten pràctics per a receptes com sopes, arrossos, pastes i plats de forn. A més, la seva presentació en envasos de diferents formats permet ajustar fàcilment les racions, contribuint a reduir el malbaratament de menjar.

Per a aquells que estiguin seguint un pla d'alimentació saludable, aquests productes també suposen una excel·lent manera d'incrementar el consum de proteïnes marines. Per exemple, uns filets de lluç acompanyats de verdures rostides o uns calamars saltats amb un toc d'all i julivert es converteixen en sopars lleugers i nutritius, amb una aportació de calories moderada. A més, també són rics en micronutrients fonamentals.