La nueva estafa que llega a WhatsApp

La popularidad de WhatsApp como principal aplicación de mensajería en muchos países la ha convertido en un blanco recurrente para estafas y fraudes digitales. En los últimos meses, se ha detectado una nueva modalidad que utiliza las videollamadas para robar información personal y, en algunos casos, tomar el control total de las cuentas.

WhatsAPP es la aplicación que genera más confianza

La manera en que operan los estafadores se basa en la ingeniería social. A través de una videollamada, suelen hacerse pasar por representantes de soporte técnico de WhatsApp o de empresas reconocidas, con el fin de ganarse la confianza de la víctima. Durante la llamada, los delincuentes afirman que existe un error o problema técnico en la cuenta y ofrecen ayuda para “solucionarlo”.

| Canva

Solicitan entonces que se active la función de compartir pantalla, asegurando que es necesario para comprobar el supuesto fallo. Una vez que la víctima concede el permiso, los estafadores pueden ver en tiempo real todo lo que ocurre en el teléfono. Aprovechan ese instante para enviar un código de verificación al dispositivo y, al obtenerlo mediante la pantalla compartida, inician sesión en la cuenta de WhatsApp desde otro equipo. En pocos minutos, la víctima puede perder el acceso por completo.

Para evitar caer en este tipo de fraude, se recomienda no compartir la pantalla con nadie que contacte a través de videollamada, ya que WhatsApp no solicita este procedimiento para solucionar problemas técnicos. Además, es aconsejable desconfiar de llamadas inesperadas que supuestamente provienen de soporte oficial, activar la verificación en dos pasos para añadir una capa adicional de seguridad, no compartir jamás los códigos de verificación que la aplicación envía y revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta para cerrar cualquier sesión desconocida.

No es el único fraude

Otros fraudes similares consisten en el envío de códigos de verificación no solicitados. Los delincuentes se hacen pasar por contactos de confianza o el propio WhatsApp para pedir este código, alegando alguna supuesta incidencia de seguridad. También pueden asegurar que la cuenta ha sido comprometida y necesitan verificar la identidad del usuario. En estos casos, lo mejor es ignorar el mensaje, comprobar que la cuenta sigue protegida con la verificación en dos pasos y mantenerse alerta.

Si, a pesar de las precauciones, se pierde el acceso a la cuenta, WhatsApp permite recuperarla solicitando un nuevo código de verificación. Sin embargo, cuando el atacante activa la verificación en dos pasos, este proceso puede tardar varios días. Dada la creciente variedad de estafas en plataformas de mensajería, la prevención se ha vuelto esencial.

| Canva

Consejos principales

Es necesario informado sobre los métodos de engaño más habituales y actuar con cautela ante solicitudes inusuales resulta fundamental para evitar convertirse en una víctima. El progreso tecnológico trae consigo oportunidades y amenazas; por ello, proteger la información personal y financiera debe ser siempre una prioridad.