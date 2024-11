Nova crisi de parella entre Felip VI i Letizia Ortiz

per Iker Silvosa

En els darrers mesos, els rumors sobre un possible deteriorament en la relació entre Felip VI i Letizia Ortiz han anat guanyant força. Polèmiques recurrents, desencontres públics i la pressió de la vida institucional han alimentat les especulacions. Tot i que tots dos mantenen una imatge d'unitat davant de les càmeres, sembla que les tensions s'han filtrat en més d'una ocasió, i l'últim episodi relacionat amb la DANA a València podria ser un clar reflex d'aquesta dinàmica.

Les setmanes passades els reis van suspendre part de la seva agenda institucional per centrar-se exclusivament en la tragèdia que ha deixat la DANA a València. En la seva primera visita, Felip VI i Letizia van ser testimonis directes del drama humà, enfrontant-se fins i tot a esbroncades i queixes dels veïns afectats. Mentre Felip intentava mantenir la calma, Letizia va mostrar un rostre de profunda tristesa, que no va passar desapercebut. Tot i això, aquest moment d'unió institucional va donar pas a una nova discussió al si del matrimoni reial quan Felip va proposar tornar en solitari a la zona dimarts passat per supervisar els desplegaments logístics de les Forces Armades.

Segons informacions d'El Nacional, la reina Letizia va insistir a acompanyar el rei en aquesta segona visita, generant una acalorada discussió entre tots dos. Felip VI, per recomanació dels seus assessors, va acabar visitant en solitari la Base "Jaime I" a Bétera, el vaixell Galícia al Port de València i la base logística a la Fira de València. Durant aquesta jornada, el monarca va tenir oportunitat de conèixer de primera mà la feina dels equips de rescat. Tot i això, aquesta decisió no va deixar satisfeta Letizia, que ha mostrat un ferm interès a implicar-se personalment en aquesta tragèdia per reforçar la imatge de proximitat de la corona amb els ciutadans.

| YouTube: Antena 3

I Letizia ho va aconseguir

Letizia sembla decidida a utilitzar aquesta crisi com una oportunitat per recuperar la confiança del poble a la institució. La seva insistència va aconseguir que Felip cedís i acceptés que tots dos hagin anat junts aquesta setmana a les zones més afectades per la DANA. Segons fonts de Zarzuela, aquesta decisió respon a la necessitat de mantenir un equilibri a la imatge pública dels monarques, evitant que s'interpreti una descoordinació entre ells.

La relació entre Felip VI i Letizia, encara que públicament i aparentment sòlida, continua marcada per moments de tensió. Letícia, coneguda pel seu caràcter fort i determinat, ha demostrat més d'una vegada que no tem alçar la veu quan considera necessari. Felip, per part seva, manté un perfil més discret, intentant navegar entre les exigències del seu paper com a cap de l'Estat i les demandes d'una dona igualment compromesa amb la seva tasca.