CaixaBank dona una gran alegria a qui està pensant a ser el seu client

La competència entre bancs per captar nòmines a Espanya mai no havia estat tan renyida. La promoció CaixaBank nòmina 2025 es presenta com una de les campanyes més atractives de l'any, en un context en què entitats com BBVA, Santander, Sabadell o Cajamar.

Aquests també busquen seduir nous clients amb incentius en efectiu i regals per domiciliar la nòmina. És realment la millor opció per domiciliar la nòmina el 2025? Analitzem els requisits, avantatges i les condicions respecte a altres promocions bancàries.

En què consisteix la nova promoció de CaixaBank per domiciliar la nòmina el 2025?

CaixaBank ha posat en marxa una campanya adreçada especialment a qui valora els incentius per domiciliar la nòmina. Fins al 30 de setembre de 2025, els nous clients, o aquells que no hagin tingut prèviament una nòmina domiciliada a CaixaBank, poden accedir a diferents bonificacions en funció de l'import del seu salari mensual.

| DAPA Images, XCatalunya, Luis Parés

Els usuaris que domiciliïn una nòmina compresa entre 900 i 1.499 euros rebran una bonificació de 150 euros nets. Mentre que qui tingui una nòmina igual o superior a 1.500 euros gaudirà d'una recompensa que ascendeix a 250 euros nets.

A més d'aquests avantatges econòmics, l'entitat ofereix la possibilitat de triar com a alternativa un televisor Samsung o un cupó Facilitea. El seu valor representa 200 i 400 euros i permet adquirir productes de tecnologia, electrodomèstics, llar o mobilitat personal. Tanmateix, com passa amb la majoria de promocions bancàries, és fonamental revisar detingudament els requisits i el període de permanència vinculats a l'oferta.

Requisits i condicions de la promoció CaixaBank nòmina 2025

Per poder gaudir d'aquests incentius, CaixaBank exigeix una sèrie de condicions que van més enllà de la simple domiciliació de la nòmina. És imprescindible ser nou client o, en defecte d'això, no haver domiciliat prèviament la nòmina a l'entitat. A més, és obligatori domiciliar almenys tres rebuts al trimestre i fer com a mínim tres compres amb la targeta proporcionada per CaixaBank en aquest mateix període.

| CaixaBank, redes

També es requereix mantenir la nòmina i complir amb la resta de requisits durant un període de 24 mesos consecutius. A això s'afegeix la necessitat de romandre altres 24 mesos com a client, mantenint almenys un producte actiu o un saldo mínim al compte. Si en algun moment s'incompleix alguna d'aquestes condicions, CaixaBank aplicarà una penalització proporcional al temps restant del compromís adquirit, cosa que pot afectar de manera notable el benefici final.

Beneficis i serveis extra per als nous clients de CaixaBank

La campanya no es limita només a l'incentiu econòmic, ja que els nous clients accedeixen també al paquet Dia a Dia de CaixaBank. Aquest conjunt de serveis inclou un compte corrent sense comissions d'obertura ni manteniment, juntament amb una targeta de crèdit MyCard gratuïta. Així mateix, CaixaBank permet fer transferències SEPA sense cap cost en euros a qualsevol país de la Unió Europea. Facilita l'emissió de xecs nacionals sense cost addicional i proporciona accés complet a la banca digital de l'entitat.

Els clients podran utilitzar una xarxa de més d'11.000 caixers automàtics repartits per tot Espanya. Un altre dels atractius és la possibilitat d'accedir a un préstec nòmina de fins a 30.000 euros en condicions preferents. També utilitzar el portal Facilitea per finançar compres amb un tipus d'interès del 0 % en milers de productes. D'aquesta manera, CaixaBank busca reforçar la vinculació dels nous clients més enllà del simple ingrés mensual.

| CaixaBank, golubovy

Comparativa amb altres ofertes per domiciliar la nòmina el 2025

El 2025, CaixaBank no és l'únic banc que ha llançat promocions per captar nòmines. Entitats com BBVA o Sabadell han posat en marxa incentius similars, tot i que generalment la permanència exigida és menor, amb compromisos d'entre 12 i 24 mesos.

Per la seva banda, bancs com Unicaja, Cajamar o Kutxabank també han apostat per campanyes que poden incloure regals d'import superior, tot i que igualment requereixen un compromís de permanència elevat. Per aquest motiu, la clau per a qui busca domiciliar la nòmina rau no només en la quantia de l'incentiu inicial, sinó en la flexibilitat de l'oferta.

El compromís total de quatre anys exigit per CaixaBank pot convertir-se en un obstacle si durant aquest període canvien les circumstàncies personals o laborals del client. A més, la possibilitat de penalitzacions per incompliment pot reduir considerablement l'atractiu econòmic de la promoció.

Convé domiciliar la nòmina a CaixaBank el 2025?

La promoció CaixaBank nòmina 2025 destaca com una de les opcions més interessants per a qui desitja maximitzar el benefici en canviar de banc. Lògicament, han d'estar disposats a assumir una permanència de quatre anys i a complir amb els requisits de vinculació.

| CaixaBank, XCatalunya, joshuaraineyphotography

Abans de prendre una decisió, és recomanable comparar les condicions i valorar la flexibilitat que ofereixen altres entitats bancàries, així com calcular si l'incentiu justifica realment el compromís adquirit. El mercat bancari espanyol, el 2025, ofereix una àmplia varietat d'alternatives per a qui busca domiciliar la seva nòmina.

Des de promocions amb menys requisits fins a regals de més valor, tot i que gairebé sempre amb alguna condició associada. Com passa amb qualsevol producte financer, és fonamental llegir amb atenció la lletra petita i anticipar les mateixes necessitats a mitjà i llarg termini per triar la millor opció.