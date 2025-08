La nueva ayuda del SEPE para un sector que casi nunca tiene apoyo

A pocos meses del cierre del año 2025, el mercado laboral español todavía arrastra tensiones. La inflación brutal de 2024, que superó el 5 %, redujo en muchos hogares el margen de apoyo social. El empleo crece, pero lo hace sobre todo en contratos temporales y con ingresos modestos.

Son precisamente esos perfiles —personas entre los 30 y los 55 años que agotan el paro sin cargas familiares— los que con más frecuencia se quedan afuera de la protección pública.

Durante el mes de junio, el Gobierno aprobó el Real Decreto‑ley 2/2024. Esta ordenación trajo cambios en el sistema de ayudas por agotamiento del paro. Eliminó el mes de espera tras agotar la prestación, unificó criterios de renta y amplió los perfiles susceptibles de recibir subsidio. El texto fue convalidado por las Cortes el 20 de junio de 2024, y entró en vigor el 1 de noviembre del mismo año.

| ShotPrime, SEPE

Las expectativas y críticas no tardaron en surgir: algunos denunciaron que la norma no tiene respaldo suficiente. También se informó erróneamente que el SEPE no había puesto en marcha ninguna nueva ayuda, aunque esta versión fue desmentida rápidamente por buena parte de los medios especializados.

La medida clave no se reveló hasta casi abril de 2025.

A partir de ese mes, el SEPE activó un subsidio específico de hasta 570 € mensuales para desempleados de 30 a 55 años que hayan agotado la prestación contributiva y no tengan cargas familiares. Durante los primeros seis meses, recibirán esta cuantía; en los seis siguientes baja a 540 €, y desde el mes 13 hasta el final se estabiliza en 480 €. Estas cifras representan el 95 %, 90 % y 80 % del IPREM, respectivamente.

Cuantías escalonadas según meses de percepción

Tradicionalmente, quien agota el paro recibía un subsidio plano y bastante bajo. Ahora, durante el primer semestre, el subsidio representa casi el 95 % del IPREM (570 €).

| XCatalunya, geralt de pixabay, Shopping King Louie

En el segundo semestre cae al 90 % (540 €). A partir del mes 13 se restaura al 80 % tradicional (480 €). La intención manifiesta es suavizar el impacto económico durante la fase más dura de la reinserción laboral.

Requisitos críticos sin necesidad de cargas familiares

Para solicitar este subsidio no se exige tener hijos menores o personas dependientes. Quienes cumplan estos puntos podrán acceder: estar en desempleo tras consumirse la prestación contributiva, tener entre 30 y 55 años a la fecha de solicitud, ingresos personales inferiores al 75 % del SMI (unas ≤ 810 € mensuales) y cotizar al menos 15 años, con un mínimo de 2 dentro de los últimos 15. Además, la demanda debe presentarse en un plazo máximo de seis meses tras el fin del paro.

Este diseño pretende cubrir un hueco que generaba gran frustración en colectivos vulnerables. Especialmente los menores de 45 sin cargas familiares, víctimas de violencia de género, emigrantes retornados y trabajadores agrarios eventuales.

Qué hacer si encuentras trabajo: el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE)

Una gran novedad es la compatibilidad del subsidio con un empleo por cuenta ajena por un máximo de 180 días. Esto se logra mediante el llamado Complemento de Apoyo al Empleo (CAE). Si la prestación se generó desde el 1 de noviembre de 2024 o después, la persona podrá compaginar subsidio y contrato. Durante la compatibilidad no se consume el derecho al subsidio.

El importe del CAE varía según la jornada pactada y el trimestre en que esté el beneficiario. Con cada contrato, se puede recuperar días de subsidio en bloque distintos, siempre que el total de días compatibles no supere los 180 naturales. Si el salario supera el umbral, el derecho se suspende. Es una medida estratégica: incentiva la reentrada laboral sin penalizar el subsidio.