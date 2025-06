Un nou servei del BBVA posa les coses fàcils als seus clients

Milers de clients de BBVA han començat a notar els últims dies un petit canvi a l'aplicació mòbil del banc. Alguns ho van ignorar. D'altres van pensar que es tractava d'una simple actualització estètica. Però un grup reduït d'usuaris va descobrir que darrere d'aquest canvi s'hi amagava quelcom molt més important.

El sospita va començar quan, després de fer certes compres o transferències, va aparèixer una opció nova al costat del moviment bancari. Quelcom anomenat “fraccionar pagament” va captar l'atenció de qui revisava el seu compte amb detall. Sense comunicat oficial en aquell moment, el desconcert va ser total.

Quin tipus de despeses es poden dividir?

L'entitat ha definit uns llindars mínims perquè els pagaments puguin acollir-se a aquesta funcionalitat. Les compres i els impostos es poden fraccionar si superen els 50 euros. Per a transferències i rebuts domiciliats, el mínim és de 300 euros. BBVA ofereix al client la possibilitat de simular diferents terminis i comissions.

| XCatalunya, BBVA

Les quotes es poden repartir fins a 12 mesos, depenent del que l'usuari consideri més adequat per a la seva economia. El sistema calcula automàticament l'import de cada mensualitat, incloent-hi la comissió associada segons el termini escollit.

Un servei flexible i sense permanència

Un dels punts més valorats pels usuaris és que el servei es pot activar o cancel·lar en qualsevol moment, sense penalització ni obligació de continuar utilitzant-lo. No és un crèdit amb condicions imposades: és una eina que apareix només quan la despesa ho permet, i és el client qui decideix si vol aplicar-la o no.

| Dean Drobot, XCatalunya, BBVA

A més, BBVA ofereix un avantatge addicional: el primer fraccionament realitzat durant el primer any des que s'activa el servei és completament gratuït. És a dir, sense comissions, com a gest de benvinguda per a qui comença a utilitzar aquesta opció.

La reacció dels clients no s'ha fet esperar

A les xarxes socials i fòrums de consum, molts usuaris han compartit la seva sorpresa i satisfacció. Alguns ho veuen com “una ajuda real”, d'altres com “una manera de tenir més control sense entrar en deutes”. I és que per a qui gestiona la seva economia de manera estricta, poder dividir una despesa inesperada en terminis pot marcar una gran diferència.

Des de famílies amb fills fins a persones grans amb pensió justa, passant per autònoms que s'enfronten a ingressos irregulars, aquesta novetat es presenta com una alternativa útil i pràctica per al dia a dia. Especialment en un context on l'accés al crèdit cada cop és més limitat.

Però hi ha quelcom més que BBVA no havia explicat fins ara

La gran revelació, però, no s'ha difós amb el mateix ressò: aquest servei també permet fraccionar pagaments d'impostos directament des del compte corrent, sense necessitat de sol·licitar ajornaments a Hisenda ni presentar documentació addicional.

Això vol dir que si a un client li carreguen l'IBI, una taxa municipal o fins i tot l'IRPF en un sol pagament, podrà dividir-lo en quotes automàticament si compleix l'import mínim. Una funcionalitat que fins ara semblava impensable en un banc tradicional. Així, BBVA no només llança un nou servei financer: fa un pas agosarat que transforma la manera com els seus clients afronten les seves despeses més delicades.