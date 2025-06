La proposta de CaixaBank que entusiasma els seus clients de més edat

Durant anys, molts jubilats han sentit que els bancs s'oblidaven d'ells. Horaris reduïts, atenció digital, comissions sense explicació… Però aquesta vegada, alguna cosa ha canviat. I no es tracta d'una simple campanya publicitària, sinó d'una transformació profunda que apunta al cor de milions de persones grans a tot Espanya.

La notícia ha arribat de manera silenciosa, sense grans anuncis ni rodes de premsa. Però s'ha escampat com la pólvora. Clients de tota la geografia espanyola han començat a preguntar per la nova proposta de CaixaBank. Diversos economistes i analistes del sector financer ja han advertit que aquest moviment podria marcar un abans i un després en la relació dels bancs amb els seus clients sèniors.

Un gir total en la manera d'entendre la jubilació

La nova proposta no es limita a oferir millors condicions en comptes o hipoteques. CaixaBank ha llançat una iniciativa global, pensada per acompanyar les persones grans en tots els aspectes de la seva vida. Des de la planificació econòmica fins a activitats culturals, serveis de salut i assessorament especialitzat. Tot en un mateix paquet.

| Syda Productions, CaixaBank, XCatalunya

La idea és senzilla, però potent: ajudar que les persones grans visquin millor, amb més seguretat, més coneixement i més oportunitats. No com un gest de caritat, sinó com una aposta ferma per una generació que ha treballat tota la vida i mereix un tracte digne i personalitzat.

Les dades parlen per si soles: a Espanya hi ha més de 12 milions de persones més grans de 60 anys. Aquest col·lectiu representa ja el 23% de la població i controla prop del 39% de la riquesa neta del país. Ignorar-los no només seria injust, sinó també un error estratègic per a qualsevol empresa.

| CaixaBank, golubovy

L'anunci oficial que confirma tots els rumors

Finalment, CaixaBank ha confirmat el que tants estaven esperant. La iniciativa porta per nom Generació +, i es tracta d'una proposta pionera en el sector bancari. Sota aquest nom s'agrupen productes financers adaptats, activitats culturals, programes de formació, serveis assistencials i atenció personalitzada.

Tot pensat per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Amb Generació +, CaixaBank no només reforça el seu lideratge en el sector bancari, sinó que redefineix què significa tenir cura dels seus clients. I ho fa amb fets, no amb promeses. Per això, avui, milers de persones grans a tot Espanya senten que, per primera vegada en molt de temps, un banc ha pensat realment en elles.

Generació + també ofereix accés prioritari a serveis d'atenció presencial a les oficines de CaixaBank, sense necessitat de cita prèvia en molts casos. Això, en un context on la digitalització ha deixat enrere molts grans, suposa un canvi radical.

No es tracta només de tecnologia o productes financers, sinó de recuperar el tracte humà. Els clients sèniors podran rebre assessorament tranquil, sense presses ni pantalles pel mig. Aquesta mesura, aparentment menor, és una revolució silenciosa que retorna la dignitat a qui més la necessita en aquesta etapa de la seva vida.