Novetat important de BBVA amb les comissions

per Joan Grimal

Les comissions bancàries continuen sent una de les grans preocupacions per a milions de clients a Espanya. En especial, les de manteniment de compte, que poden arribar a suposar més de 160 € l'any si no es compleixen certs requisits. En aquest context, BBVA ha pres la davantera amb una mesura clara: permetre als seus usuaris alliberar-se d'aquests pagaments per sempre.

Segons el mateix banc, més de 3 milions de clients ja s'han beneficiat d'aquesta opció. La clau és seguir una sèrie de passos que, per primera vegada, BBVA ha centralitzat i simplificat a través de la seva app oficial. Una decisió que, segons fonts internes, respon a l'alt volum de reclamacions per càrrecs inesperats.

Una eina personalitzada dins de l'app

La gran novetat és en un espai específic dins de l'aplicació mòbil del BBVA. Des d'allà, cada usuari pot consultar si pagarà comissions el pròxim trimestre, quins productes té contractats i què li falta per eliminar completament aquest cost. Aquesta eina també permet rebre alertes personalitzades abans de cada data de cobrament: 15 de març, juny, setembre i desembre.

| Syda Productions, XCatalunya, BBVA

El banc ofereix múltiples vies per complir els requisits. Entre aquestes hi ha domiciliar la nòmina, contractar una assegurança, mantenir inversions actives o utilitzar les seves targetes amb freqüència. El més interessant és que no cal complir-les totes: n'hi ha prou amb assolir un llindar mínim de vinculació que varia segons el perfil del client.

Cada trimestre, una oportunitat per evitar càrrecs

Aquesta nova estratègia no només busca estalviar diners als clients, sinó millorar la seva percepció de transparència. En indicar amb precisió quines accions s'han de fer, BBVA trasllada la responsabilitat a l'usuari de manera clara, quelcom poc comú en el sector bancari.

| XCatalunya, BBVA, Ridofranz

Això es deu al fet que petits canvis, com deixar d'utilitzar una targeta o canviar el compte de domiciliació de la nòmina, poden activar automàticament la comissió al següent trimestre. Per això, BBVA recomana no confiar-s'hi i mantenir un seguiment actiu a través de la seva app.

Un sistema que ja està donant resultats

L'èxit de la iniciativa és evident. Més de tres milions de clients han aconseguit reduir les seves comissions a zero, i cada dia se n'afegeixen milers més. Aquesta política ha estat especialment ben rebuda per joves, autònoms i usuaris digitals que cerquen flexibilitat i control sobre els seus diners.

A més, la possibilitat de contractar serveis des de l'app i rebre una confirmació immediata ha facilitat el procés. En pocs minuts, qualsevol client pot contractar el producte que li falti per quedar lliure de comissions. Un avantatge competitiu que situa BBVA per davant d'altres entitats com Santander o CaixaBank.

El missatge que no s'havia dit… fins ara

Però el que molts no sabien —i que BBVA ha confirmat aquest mes de manera discreta— és que l'eliminació de les comissions també s'aplicarà a comptes conjuntes. Fins ara, els clients amb comptes compartits continuaven enfrontant-se a càrrecs trimestrals si un dels titulars no complia amb els requisits.

Ara, n'hi ha prou que un dels dos titulars compleixi les condicions exigides perquè la comissió de manteniment desaparegui completament. Aquesta novetat ha estat comunicada per correu electrònic només als clients afectats, i s'aplicarà a partir del 15 de juny de 2025.