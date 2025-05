El nou servei de BBVA que molts esperaven

La gestió dels diners s'ha tornat més complexa per a molts majors. La digitalització avança ràpidament, però no tots els usuaris se senten còmodes amb aplicacions mòbils o processos digitals. Per això, un nombre creixent de pensionistes busca bancs que els facilitin les coses, amb gestions senzilles i atenció personalitzada.

Canviar la domiciliació d'una pensió pot semblar una tasca feixuga. Implica contactar amb la Seguretat Social, omplir formularis i, en alguns casos, enfrontar-se a plataformes en línia que no tots dominen. Per por o desconeixement, molts prefereixen no tocar res, fins i tot si el seu banc actual no els convenç.

Aquest comportament ha estat detectat per entitats financeres que han decidit adaptar-se. En particular, una d'elles ha posat en marxa una solució pensada per a aquest perfil de client: persones grans que desitgen cobrar la seva pensió en una altra entitat, però sense complicacions ni paperassa innecessària.

La gestió que més temen moltes persones grans

El tràmit més temut per canviar de banc és el de traslladar la pensió. Encara que és un dret de l'usuari, el procés sol ser percebut com a complex. Molts no saben a qui han de dirigir-se, quant triga, o si podrien quedar-se un mes sense cobrar.

En altres casos, la barrera no és tant tècnica com psicològica. La simple idea d'haver de lidiar amb organismes oficials, formularis o certificats digitals pot generar ansietat. Alguns prefereixen mantenir-se en el seu banc de sempre, encara que no estiguin satisfets amb les condicions o el tracte rebut.

A més, no sempre hi ha familiars disponibles per ajudar. Per això, el que semblava una decisió senzilla –canviar de banc per millorar el servei– es converteix en una cosa que molts posposen indefinidament. I tanmateix, hi ha una solució que ho canvia tot.

El procés pot fer-se de forma presencial o digital

Per a aquells que prefereixen fer-ho pel seu compte, existeixen tres vies reconegudes per sol·licitar el canvi de domiciliació de la pensió: per internet, si es disposa de certificat digital o sistema Cl@ve; presencialment, acudint a l'oficina de la Seguretat Social; o per telèfon, mitjançant el número habilitat per a aquest tràmit.

Aquestes opcions són vàlides, però no sempre són fàcils. La dificultat d'accés a la web, les cites presencials limitades o les llargues esperes telefòniques són barreres que dificulten el procés. Per això, una entitat ha decidit intervenir per fer que tot sigui molt més simple.

I ho ha fet pensant no només en l'eficàcia del tràmit, sinó també en la tranquil·litat de l'usuari. Perquè canviar el compte on es cobra la pensió no hauria de ser un desafiament per a ningú.

Una solució que elimina la por i la paperassa

La clau d'aquesta nova proposta està en el seu enfocament: oferir al client una manera de canviar la domiciliació de la pensió sense haver de fer res més que donar el seu consentiment. Tot el procés queda en mans d'un assessor bancari que s'ocupa dels passos tècnics.

Aquest professional recopila les dades necessàries i es posa en contacte amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per notificar el canvi. A més, la gestió s'agrupa amb altres sol·licituds i es transmet el dia 1 de cada mes. Si tot està correcte, el dia 25 del mateix mes el client ja cobra la pensió en el seu nou compte.

Un servei ràpid, sense esperes eternes, i sobretot sense necessitat que el client tingui coneixements digitals. La comoditat i la confiança estan en el centre d'aquesta iniciativa.

El servei que BBVA posa a l'abast dels pensionistes

El Servei Canvi de Banc de BBVA permet traslladar la pensió des d'una altra entitat de forma segura i sense complicacions. Pot fer-se des de la web, l'app o directament a l'oficina amb ajuda d'un assessor personal que ho gestiona tot. El client no ha de contactar amb la Seguretat Social.

Aquest servei no està disponible per a pensions no contributives o gestionades per organismes com Mugeju, Muface o Isfas, però en la majoria dels casos suposa una solució eficaç i ràpida. Per a aquells que busquen atenció personalitzada i un procés sense ensurts, BBVA es presenta com una opció cada vegada més atractiva.

Canviar de banc ja no és una barrera. Amb aquest servei, milers de pensionistes podran fer-ho amb total seguretat i sense esforç. Perquè millorar l'atenció a aquells que més ho necessiten no és un luxe, sinó una responsabilitat.