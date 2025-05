El nuevo servicio de BBVA que muchos esperaban

La gestión del dinero se ha vuelto más compleja para muchos mayores. La digitalización avanza rápido, pero no todos los usuarios se sienten cómodos con aplicaciones móviles o procesos digitales. Por eso, un número creciente de pensionistas busca bancos que les faciliten las cosas, con gestiones sencillas y atención personalizada.

Cambiar la domiciliación de una pensión puede parecer una tarea engorrosa. Implica contactar con la Seguridad Social, rellenar formularios y, en algunos casos, enfrentarse a plataformas online que no todos dominan. Por miedo o desconocimiento, muchos prefieren no tocar nada, incluso si su banco actual no les convence.

Este comportamiento ha sido detectado por entidades financieras que han decidido adaptarse. En particular, una de ellas ha puesto en marcha una solución pensada para este perfil de cliente: personas mayores que desean cobrar su pensión en otra entidad, pero sin complicaciones ni papeleos innecesarios.

| BBVA, Ridofranz, XCatalunya

La gestión que más temen muchas personas mayores

El trámite más temido para cambiar de banco es el de trasladar la pensión. Aunque es un derecho del usuario, el proceso suele ser percibido como complejo. Muchos no saben a quién deben dirigirse, cuánto tarda, o si podrían quedarse un mes sin cobrar.

En otros casos, la barrera no es tanto técnica como psicológica. La simple idea de tener que lidiar con organismos oficiales, formularios o certificados digitales puede generar ansiedad. Algunos prefieren mantenerse en su banco de siempre, aunque no estén satisfechos con las condiciones o el trato recibido.

| BBVA, Dean Drobot, XCatalunya

Además, no siempre hay familiares disponibles para ayudar. Por eso, lo que parecía una decisión sencilla –cambiar de banco para mejorar el servicio– se convierte en algo que muchos postergan indefinidamente. Y sin embargo, hay una solución que lo cambia todo.

El proceso puede hacerse de forma presencial o digital

Para quienes prefieren hacerlo por su cuenta, existen tres vías reconocidas para solicitar el cambio de domiciliación de la pensión: por internet, si se dispone de certificado digital o sistema Cl@ve; presencialmente, acudiendo a la oficina de la Seguridad Social; o por teléfono, mediante el número habilitado para este trámite.

Estas opciones son válidas, pero no siempre son fáciles. La dificultad de acceso a la web, las citas presenciales limitadas o las largas esperas telefónicas son barreras que dificultan el proceso. Por eso, una entidad ha decidido intervenir para hacer que todo sea mucho más simple.

Y lo ha hecho pensando no solo en la eficacia del trámite, sino también en la tranquilidad del usuario. Porque cambiar la cuenta donde se cobra la pensión no debería ser un desafío para nadie.

Una solución que elimina el miedo y el papeleo

La clave de esta nueva propuesta está en su enfoque: ofrecer al cliente una forma de cambiar la domiciliación de la pensión sin tener que hacer nada más que dar su consentimiento. Todo el proceso queda en manos de un asesor bancario que se ocupa de los pasos técnicos.

Este profesional recopila los datos necesarios y se pone en contacto con la Tesorería General de la Seguridad Social para notificar el cambio. Además, la gestión se agrupa con otras solicitudes y se transmite el día 1 de cada mes. Si todo está correcto, el día 25 del mismo mes el cliente ya cobra la pensión en su nueva cuenta.

Un servicio rápido, sin esperas eternas, y sobre todo sin necesidad de que el cliente tenga conocimientos digitales. La comodidad y la confianza están en el centro de esta iniciativa.

El servicio que BBVA pone al alcance de los pensionistas

El Servicio Cambio de Banco de BBVA permite trasladar la pensión desde otra entidad de forma segura y sin complicaciones. Puede hacerse desde la web, la app o directamente en la oficina con ayuda de un asesor personal que lo gestiona todo. El cliente no tiene que contactar con la Seguridad Social.

Este servicio no está disponible para pensiones no contributivas o gestionadas por organismos como Mugeju, Muface o Isfas, pero en la mayoría de los casos supone una solución eficaz y rápida. Para quienes buscan atención personalizada y un proceso sin sobresaltos, BBVA se presenta como una opción cada vez más atractiva.

Cambiar de banco ya no es una barrera. Con este servicio, miles de pensionistas podrán hacerlo con total seguridad y sin esfuerzo. Porque mejorar la atención a quienes más lo necesitan no es un lujo, sino una responsabilidad.