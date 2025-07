El nou producte de Bankinter que molts ja han contractat

Els comptes remunerats s'han convertit en una opció financera molt atractiva per a qui vol obtenir rendibilitat dels seus estalvis, sense renunciar a la disponibilitat immediata dels diners. A diferència d'altres productes, com els dipòsits a termini fix, els comptes remunerats permeten als titulars generar interessos de manera periòdica mentre mantenen total llibertat per fer ingressos o retirades sempre que ho necessitin.

El seu funcionament és senzill i transparent: el client obre un compte bancari específic en una entitat financera, hi diposita els diners desitjats, i rep una rendibilitat calculada segons el saldo mitjà o diari, depenent de les condicions del banc. Habitualment, els interessos generats s'abonen mensualment, tot i que també es poden liquidar trimestralment o anualment.

Una altra característica clau dels comptes remunerats és que la rendibilitat oferta sol ser variable, de manera que pot ajustar-se en funció de l'evolució dels tipus d'interès del mercat.

Les promocions de molts bancs són habituals

A més, és habitual que els bancs ofereixin millors taxes promocionals durant un temps limitat per captar nous clients. D'altra banda, tot i que la majoria d'aquests comptes no solen tenir comissions de manteniment, és important revisar les condicions, ja que algunes entitats exigeixen requisits mínims com mantenir un saldo determinat o domiciliar ingressos.

| Arthon Meekodong

L'augment de la competència bancària a Espanya ha portat algunes entitats a millorar els seus comptes remunerats. Bankinter ha sorprès en anunciar un compte que ofereix un 2,50 % TAE sense restriccions de saldo i amb diversos serveis gratuïts. Aquest moviment es produeix amb l'Euribor relativament estable, però amb un mercat on la guerra de l'estalvi és cada cop més dura.

Què diferencia aquest compte de la resta?

Fins ara, la majoria de bancs espanyols només remuneraven saldos molt baixos o imposaven condicions complexes. Bankinter trenca aquest esquema oferint un tipus d'interès atractiu sense límits màxims ni obligació de domiciliar nòmina. A més, permet transferències i retirades gratuïtes en una xarxa àmplia de caixers. L'entitat no ha fixat un termini de vigència per a aquesta promoció, tot i que ha assenyalat que revisarà la seva política a mesura que evolucionin els tipus d'interès.

Avantatges i riscos per als clients

Aquest compte pot resultar interessant per a estalviadors que busquin liquiditat i rendibilitat a curt termini. No obstant això, convé tenir en compte que un entorn de tipus a l'alça fa que el valor de la remuneració pugui variar amb rapidesa.

A més, Bankinter pretén captar clients per a altres productes (hipoteques, fons o assegurances), per la qual cosa és probable que utilitzi aquest compte com a reclam comercial. Els experts recomanen revisar la lletra petita: comprovar si hi ha comissions ocultes i si la taxa està garantida o pot modificar-se. Finalment, és important diversificar; cap entitat està obligada a mantenir la TAE indefinidament, per la qual cosa convé comparar condicions amb altres comptes del mercat.