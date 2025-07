Màxima felicitat entre els accionistes de CaixaBank després de la darrera notícia

per Mireia Puig

CaixaBank ha guanyat 2.951 milions d'euros en el primer semestre de l'any, un 10,3% més que en el mateix període de l'any passat, segons els resultats que ha publicat aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El resultat es veu millorat pel fet que l'any passat l'impost sobre la banca s'aplicava exclusivament en el primer trimestre de l'any, i ara ho fa de manera lineal, amb el pagament de 296 milions entre gener i juny. Si el model hagués estat similar el 2024, l'augment del benefici hauria estat de l'1%. El marge d'interessos es redueix un 5,2% per la caiguda dels tipus d'interès, fins als 5.282 milions. En el segon trimestre, CaixaBank ha tingut uns guanys de 1.482 milions, un 0,8% més.

Tenint en compte que en el segon trimestre de l'any passat no es va haver de pagar l'impost a la banca, entre març i juny es van guanyar 1.670 milions, per sobre dels 1.482 milions d'aquests tres mesos de 2025, cosa que implica una caiguda de l'11,3% anual.

| CaixaBank

Segons els resultats publicats per CaixaBank, els ingressos per serveis pugen en el semestre un 5,4% fins als 2.581 milions d'euros, amb els de gestió patrimonial registrant 973 milions (+5,4%), les comissions bancàries 1.034 milions (1,5%) i les assegurances de protecció 575 milions (-0,7%).

CaixaBank ha reduït un 40% interanual els ingressos per dividends, fins als 58 milions d'euros, sobretot perquè l'any passat es va comptabilitzar el dividend de Telefónica, participació ara venuda completament.

Els resultats atribuïts a les entitats valorades pel mètode de participació són de 147 milions, un 21,4% més.

Els ingressos totals, o marge brut, arriben en el semestre als 8.040 milions d'euros, amb un augment del 4,4%, mentre que les despeses d'administració i amortització se situen en els 3.179 milions, un 5% més.

Per tot això, el marge d'explotació de CaixaBank tanca el semestre en 4.862 milions d'euros, un 4% més.

La ràtio de rendibilitat, ROE, se situa en el 15,7%, mentre que la d'eficiència a 12 mesos és del 38,6%.

| CaixaBank, XCatalunya, joshuaraineyphotography

Evolució del negoci i activitat comercial

Els recursos de clients acumulen 717.652 milions al tancament del primer semestre, un augment del 7,5% respecte a fa un any. La cartera de crèdit sa puja un 4,8%, fins als 368.569 milions, situant el volum de negoci en 1,09 bilions d'euros (+6,6%).

CaixaBank té 188.554 milions d'euros en actius sota gestió, un 9,3% més que el juny de 2024. El patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs representen 139.118 milions (+11,8%) i els plans de pensions són 49.436 milions d'euros (+2,7%).

Els recursos en balanç pugen un 6,7%, fins als 520.616 milions, amb l'estalvi a la vista en 370.456 milions (+8,5%) i els passius per contractes d'assegurances en 82.067 milions (+4,9%).

Pel que fa al crèdit, entre gener i juny la nova producció arriba als 43.435 milions d'euros, un 26,8% més que en el primer semestre de 2024. En concret, en empreses se situa en 26.970 milions d'euros (+25,5%), amb un 55% del total per a pimes.

En hipoteques, la nova producció puja un 46,2%, amb 9.722 milions. El 93% de les hipoteques són a tipus fix.

Finalment, el crèdit al consum arriba als 6.743 milions al tancament del semestre, un 10,4% més.

Saldos dubtosos i dividends

El saldo de dubtosos de CaixaBank cau 649 milions d'euros en el semestre, després de la venda de carteres, i la ràtio de morositat baixa fins al 2,3%, tres dècimes menys que el desembre de 2024.

La ràtio de cobertura és al 70%, mentre que el cost de risc dels últims 12 mesos baixa fins al 0,24%.

La ràtio CET1 tanca el semestre en el 12,5%, i se situa per sobre del límit establert pel Pla Estratègic per a possibles distribucions extraordinàries de capital, subjectes a l'autorització del Banc Central Europeu.

El Consell d'Administració va aprovar al gener una distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, a abonar en dos pagaments: un dividend a compte per import d'entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat del primer semestre de 2025 (a abonar al novembre), i un dividend complementari, subjecte a aprovació final per part de la Junta General d'Accionistes per a l'abril de 2026.

L'import a repartir en concepte de dividend a compte se situaria entre els 885 i els 1.181 milions d'euros, però es definirà a l'octubre.