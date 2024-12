No perdis temps cuinant: Dos clàssics catalans en promoció a Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat s'han consolidat com a referents en l'aposta pel producte local a Catalunya. Aquests supermercats destaquen per oferir aliments de proximitat que reflecteixen la rica tradició gastronòmica catalana. Des de productes frescos fins a plats preparats, el seu compromís amb la qualitat és evident en cada campanya.

El catàleg de Bonpreu no només abasta productes quotidians, sinó també joies culinàries de la cuina catalana. La seva estratègia se centra en combinar tradició amb accessibilitat, garantint preus competitius. Aquesta fórmula ha fidelitzat consumidors que busquen comoditat sense sacrificar el sabor autèntic.

En la temporada de festes, Bonpreu presenta ofertes irresistibles que homenatgen els sabors més emblemàtics de Catalunya. Aquesta vegada, l'escalivada i la coca de recapte prenen protagonisme. Ambdós productes s'emmarquen en el seu objectiu de fer la tradició accessible a tothom.

Escalivada i coca de recapte: Els clàssics en oferta

Bonpreu i Esclat ofereixen dos productes icònics de la cuina catalana a preus reduïts fins al 7 de gener, inclòs aquest dia. La promoció inclou un 50 % de descompte en la segona unitat de cada producte. És una oportunitat ideal per gaudir d'aquests plats tradicionals amb un important estalvi.

| BonpreuEsclat

L'escalivada de Terra i Tast, presentada en un envàs de 400 g, té un preu inicial de 3,99 €. Gràcies a la promoció, la segona unitat queda a només 2 €, cosa que redueix el preu mitjà per unitat a 2,99 €. Aquest plat, elaborat amb pebrots i albergínies rostides, és ideal com a acompanyament o base per a torrades.

Per la seva banda, la coca de recapte de tonyina i pebrot, de Melendres i amb un pes de 250g, destaca pel seu preu inicial de 2,29 €. La segona unitat, amb l'oferta, queda a només 1,15 €, deixant el preu mitjà en 1,72 €. Aquest producte combina la textura cruixent de la massa amb el sabor dels pebrots rostits i la tonyina, perfecte per a sopars ràpids.

Usos pràctics

L'escalivada és un plat que encarna l'essència de la cuina mediterrània; pot servir-se freda o calenta, sola o acompanyada. És perfecta per a amanides, com a base de canapès o fins i tot per farcir entrepans gourmet. El seu sabor fumat i suau és un encert en qualsevol àpat.

| Juan Moyano

La coca de recapte, d'altra banda, es presta a ser un sopar ràpid, un aperitiu en reunions o fins i tot un tentempié. El seu equilibri entre massa cruixent i cobertura saborosa la converteix en una opció irresistible per a qualsevol moment del dia.

No hi ha excusa per no aprofitar aquesta promoció que estarà disponible en tots els establiments de Bonpreu i Esclat. Tant l'escalivada com la coca de recapte són opcions que faciliten la vida, oferint una solució ràpida i deliciosa per a aquells que no tenen temps per cuinar.

Amb aquesta oferta, Bonpreu reforça el seu compromís amb la tradició i la qualitat, portant els sabors emblemàtics de Catalunya a les llars de forma assequible i accessible. No deixis passar aquesta oportunitat!