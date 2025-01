Cop d'efecte de Bonpreu amb les joguines en català

Bonpreu és una cadena de supermercats catalana molt arrelada al país. Coneguda pel seu compromís amb els productes de proximitat, també destaca per la seva defensa de la llengua catalana. Des de la seva creació, ha impulsat iniciatives per visibilitzar i normalitzar el català en tots els seus àmbits.

La cadena ha demostrat una i altra vegada que el seu compromís amb la llengua va més enllà del simbòlic. La seva aposta per etiquetar els productes en català i fomentar l'ús d'aquesta llengua a les seves botigues ha estat molt ben rebuda. En un context on el català enfronta reptes, Bonpreu s'erigeix com un referent per preservar la identitat lingüística catalana.

Recentment, Bonpreu ha fet un pas més amb una nova iniciativa que posa encara més en valor la llengua catalana. En col·laboració amb el programa Totjoc, promogut pel Consorci per a la Normalització Lingüística, la cadena impulsa les joguines en català. Això demostra que el seu compromís amb la llengua també arriba al món dels nens.

Joguines en català a Bonpreu i Esclat

La iniciativa se centra a oferir joguines amb etiquetes i instruccions en català. D'aquesta manera, es busca fomentar l'ús de la llengua entre els més petits. Les imatges compartides per Bonpreu mostren prestatgeries plenes de jocs i joguines adaptats a la llengua catalana.

| Bonpreu

En resposta a les preguntes dels clients a les xarxes socials, Bonpreu ha aclarit que les joguines estan disponibles exclusivament als establiments Esclat. Aquest detall ha generat reaccions positives, encara que també alguna crítica menor de clients que esperen veure aquesta oferta també en altres botigues. En qualsevol cas, l'entusiasme generalitzat per aquesta aposta és evident.

Un detall curiós és el comentari d'un client que va assenyalar la presència d'un joc titulat “Castillos y Catapultas”. La resposta de Bonpreu va ser clara: aquest joc també inclou instruccions en català, tal com indica l'adhesiu a la seva caixa. Aquesta transparència reforça la confiança en la iniciativa i en la cadena.

Importància de fomentar el català des de la infància

El català és una llengua rica i amb una gran tradició, però enfronta desafiaments en l'actualitat. Iniciatives com la de Bonpreu són fonamentals per normalitzar el seu ús en tots els àmbits de la vida quotidiana. Oferir joguines en català no només promou la llengua entre els nens, sinó que també enforteix la identitat cultural des d'edats primerenques.

El compromís d'empreses com Bonpreu serveix d'exemple per a altres marques i comerços. Aquest tipus d'iniciatives demostren que fomentar la llengua catalana no només és possible, sinó també ben rebut per la societat. Amb passos així, el català continua consolidant-se com un pilar fonamental de la cultura i la identitat de Catalunya.