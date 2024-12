No pierdas tiempo cocinando: Dos clásicos catalanes en promoción en Bonpreu y Esclat

Bonpreu y Esclat se han consolidado como referentes en la apuesta por el producto local en Catalunya. Estos supermercados destacan por ofrecer alimentos de proximidad que reflejan la rica tradición gastronómica catalana. Desde productos frescos hasta platos preparados, su compromiso con la calidad es evidente en cada campaña.

El catálogo de Bonpreu no solo abarca productos cotidianos, sino también joyas culinarias de la cocina catalana. Su estrategia se centra en combinar tradición con accesibilidad, garantizando precios competitivos. Esta fórmula ha fidelizado a consumidores que buscan comodidad sin sacrificar el sabor auténtico.

En la temporada de fiestas, Bonpreu presenta ofertas irresistibles que homenajean los sabores más emblemáticos de Catalunya. Esta vez, la escalivada y la coca de recapte toman protagonismo. Ambos productos se enmarcan en su objetivo de hacer la tradición accesible a todos.

Escalivada y coca de recapte: Los clásicos en oferta

Bonpreu y Esclat ofrecen dos productos icónicos de la cocina catalana a precios reducidos hasta el 7 de enero, incluido ese día. La promoción incluye un 50 % de descuento en la segunda unidad de cada producto. Es una oportunidad ideal para disfrutar de estos platos tradicionales con un importante ahorro.

| BonpreuEsclat

La escalivada de Terra i Tast, presentada en un envase de 400 g, tiene un precio inicial de 3,99 €. Gracias a la promoción, la segunda unidad queda a solo 2 €, lo que reduce el precio medio por unidad a 2,99 €. Este plato, elaborado con pimientos y berenjenas asadas, es ideal como acompañamiento o base para tostas.

Por su parte, la coca de recapte de tonyina i pebrot, de Melendres y con un peso de 250 g, destaca por su precio inicial de 2,29 €. La segunda unidad, con la oferta, queda en solo 1,15 €, dejando el precio medio en 1,72 €. Este producto combina la textura crujiente de la masa con el sabor de los pimientos asados y el atún, perfecto para cenas rápidas.

Usos prácticos

La escalivada es un plato que encarna la esencia de la cocina mediterránea; puede servirse fría o caliente, sola o acompañada. Es perfecta para ensaladas, como base de canapés o incluso para rellenar bocadillos gourmet. Su sabor ahumado y suave es un acierto en cualquier comida.

| Juan Moyano

La coca de recapte, por otro lado, se presta a ser una cena rápida, un aperitivo en reuniones o incluso un tentempié. Su equilibrio entre masa crujiente y cobertura sabrosa la convierte en una opción irresistible para cualquier momento del día.

No hay excusa para no aprovechar esta promoción que estará disponible en todos los establecimientos de Bonpreu y Esclat. Tanto la escalivada como la coca de recapte son opciones que facilitan la vida cotidiana, ofreciendo una solución rápida y deliciosa para quienes no tienen tiempo para cocinar.

Con esta oferta, Bonpreu refuerza su compromiso con la tradición y la calidad, llevando los sabores más emblemáticos de Catalunya a los hogares de forma asequible y accesible. ¡No dejes pasar esta oportunidad!