No és Badalona: La ciutat catalana que ja té instal·lats els llums de Nadal

Els carrers encara guarden la calor de l'estiu, però en aquesta ciutat de Catalunya ja s'hi respira l'esperit nadalenc. Sota un sol intens d'agost, operaris desafien la calor penjant llums que no s'encendran fins al novembre. Aquest avanç deixa entreveure una estratègia municipal per transformar la ciutat en un referent lluminós sense repetir el clixé d'“estiu etern”.
Volen copiar Vigo
Vigo i el seu alcalde Abel Caballero sempre presumeixen de ser els primers. No ens consta que la ciutat gallega ja hagi començat a guarnir els seus carrers, però sí que ho ha fet aquest municipi del Maresme. La segona setmana d'agost de 2025, a carrers com el Camí Ral i el Camí de la Geganta van començar-hi els treballs d'instal·lació.
L'Ajuntament ha desplegat una impressionant xarxa de 13.500 metres de línies lluminoses, amb uns 2.000 punts de llum, el doble que l'any anterior. Es tracta de llums LED de baix consum i eficiència energètica, escollides per minimitzar l'impacte a la factura elèctrica
La inversió supera nivells històrics: alguns mitjans indiquen 500.000 € del pressupost de 2024, destinat a la compra definitiva d'adorns que abans es llogaven. D'altres mencionen una xifra més moderada —400.000 €— que inclou instal·lació i s'amortitzarà en vuit anys
Les llums són obra de l'empresa cordovesa Ximenez Group, famosa per il·luminar Vigo i el Passeig de Gràcia a Barcelona. El muntatge és en mans d'Aluvisa, empresa local que es troba en concurs de creditors des del juliol d'aquest any.
L'Ajuntament de Mataró, per mitjà de la regidora de Promoció de la Ciutat, Heidi Pérez, ha defensat que aquestes actuacions a l'estiu permeten reduir l'impacte en la mobilitat. També assegura que milloren el trànsit
Divisió d'opinions
La imatge de llums de Nadal penjades sota una calor d'estiu ha causat sorpresa entre els veïns. Una idea pionera o una excentricitat municipal? Alguns opinen que es tracta d'una mesura necessària, gairebé pragmàtica. El consistori, per la seva banda, emmarca l'acció dins d'una estratègia clara: preparar amb antelació un Nadal impactant.
Mataró se suma a altres ciutats que competeixen per ser destinació nadalenca fins i tot abans que acabi l'estiu. Vigo anunciava el seu encès al juliol, i localitats com Lleó, Palma i Santa Cruz també anticipen decoracions
A les xarxes, l'estètica contrasta energia. Internautes capturen l'estampa amb diversos comentaris. “Nadal a l'agost?”. “Només a Mataró”, compartint imatges d'operaris entre palmeres decorades. L'expectació creix davant la possibilitat que aquest encès anticipat atragui visitants i dinamitzi el comerç local
Estratègia política?
Nadal ha arribat per sorpresa a Mataró. La ciutat s'avança amb llums que brillaran abans d'hora, impulsades per una inversió ambiciosa i motius logístics ben pensats. Però el més interessant és saber com respondrà la ciutadania. Els veïns es fan tots les mateixes preguntes. Serà invitació a l'orgull local o donarà lloc a crítiques sobre prioritats municipals?