Alfonso Muñoz, treballador de la Seguretat Social: 'L'import de la pensió...'

El futur econòmic és una de les grans inquietuds de qui s'acosta a l'etapa de jubilació. Més enllà de l'estalvi personal, molts ciutadans miren amb atenció com la normativa pot influir en els seus ingressos. Cada detall compta, i entendre'l a temps pot marcar una diferència clau en la vida després de la feina
Enmig d'aquest debat sorgeixen especialistes disposats a aclarir dubtes i apropar informació útil. Entre ells, Alfonso Muñoz ha compartit explicacions que ajuden a comprendre com certs factors familiars també repercuteixen en "l'import de la pensió". Les seves declaracions obren la porta a un enfocament més just i equilibrat
Complements econòmics per fills a la pensió
Muñoz detalla que la Llei General de la Seguretat Social reconeix la criança dels fills mitjançant diferents mecanismes. Un dels més rellevants és el complement econòmic per cada fill, recollit a l'article 60. Aquest benefici busca compensar la bretxa de gènere i donar suport a qui ha assumit responsabilitats familiars
Actualment, aquest complement suposa 35,90 euros al mes per fill, que s'afegeixen directament a l'import de la pensió. Tant homes com dones el poden sol·licitar, tot i que en el cas dels homes la normativa exigeix complir certs requisits addicionals. Aquesta diferència ja ha estat considerada com a discriminatòria pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea
L'objectiu principal és que la jubilació reflecteixi millor l'esforç de qui ha dedicat part de la seva vida laboral a la criança. Aquests complements se sumen automàticament a la pensió quan es compleixen les condicions exigides per la llei
Bonificacions en la cotització per cura de fills
El funcionari també recorda que l'article 236 de la llei regula la bonificació per cura de fills. Aquest dret està pensat per a qui va deixar de treballar temporalment per atendre la família. Es tracta d'una cotització fictícia que ajuda a cobrir períodes sense aportacions a la Seguretat Social
En concret, la normativa concedeix 270 dies cotitzats per cada fill, comptabilitzats entre els nou mesos previs al naixement i els sis anys posteriors. D'aquesta manera, es protegeix qui va interrompre la seva vida laboral a favor de la criança
A més, l'article 235 contempla un benefici addicional per a les dones que hagin tingut un part. Es reconeixen 112 dies de cotització fictícia per cada fill nascut o per un avortament de més de sis mesos. S'afegeixen 14 dies extra en cas de part múltiple
Un futur més just per a les pensions
Amb aquests mecanismes, la Seguretat Social busca que la pensió reflecteixi de manera més justa la realitat de cada treballador. La criança dels fills no només implica un esforç personal, també afecta directament la trajectòria laboral. Aquests complements i bonificacions són un pas cap a un sistema més equitatiu i solidari
Les explicacions d'Alfonso Muñoz aporten claredat en un tema sensible per a milions de ciutadans. Entendre com s'apliquen aquests drets permet planificar millor la jubilació. I el més important, ofereix tranquil·litat en saber que els esforços familiars compten en el futur econòmic de cada persona