El joc del Banco Santander que tothom està descarregant-se aquest estiu

per Joan Grimal

En plena temporada estival, quan molts aprofiten per descansar, desconnectar o viatjar, hi ha una tendència digital que està sorprenent propis i estranys: el nou joc interactiu del Banco Santander. Es tracta de Cyber Heroes, una aventura en línia dissenyada per educar sobre ciberseguretat de manera entretinguda.

La proposta combina aprenentatge, gamificació i consciència digital, i ha aconseguit posicionar-se com una de les iniciatives més exitoses del banc en el que portem d'any.

Una aventura amb propòsit

Cyber Heroes no és només un passatemps. Darrere del disseny amigable i les missions interactives hi ha un objectiu clar: formar ciutadans digitals més responsables.

| Banco Santander, Lisa Summer

En un context on el phishing, els fraus i els ciberatacs estan a l'ordre del dia, el Banco Santander ha volgut oferir una eina accessible perquè qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o nivell tècnic, pugui aprendre a protegir la seva informació personal a la xarxa.

En el joc, l'usuari adopta el rol d'un heroi digital que ha de superar diferents reptes relacionats amb la navegació segura, la detecció de correus falsos, la creació de contrasenyes robustes o el reconeixement d'enllaços sospitosos. Cada nivell ofereix consells pràctics i planteja situacions reals amb les quals qualsevol internauta pot trobar-se.

| Canva Pro, XCatalunya

Educació i diversió: la clau de l'èxit

Part de l'èxit de Cyber Heroes rau en el seu enfocament lúdic. Lluny de ser un tutorial avorrit o una llista d'advertiments, el joc planteja una narrativa atractiva en què el jugador ha de “salvar el món digital” enfrontant-se a vilans com el “Phisherman” o el “Senyor Malware”. Aquesta aproximació converteix l'aprenentatge en una experiència divertida, cosa que n'ha facilitat la viralització a les xarxes socials.

Pares el recomanen als seus fills com una manera d'adquirir bons hàbits a internet, mentre que professors l'utilitzen com a recurs educatiu en tallers de competències digitals. Fins i tot empleats del mateix banc han confessat haver après noves mesures de protecció gràcies a aquesta aventura.

A més de l'entreteniment, el Banco Santander aprofita la popularitat del joc per reforçar missatges clau en matèria de ciberseguretat. Aquestes recomanacions també estan integrades en el joc, de manera que qui el completi no només haurà passat una bona estona, sinó que sortirà amb coneixements útils per al seu dia a dia digital.

Una campanya amb impacte real

Des del seu llançament, Cyber Heroes ha superat àmpliament les expectatives. En només un mes, el joc ja acumula milers d'usuaris actius i ha estat compartit en blogs, mitjans digitals i grups de WhatsApp. El Banco Santander veu en aquesta campanya un exemple de com les entitats poden contribuir al benestar de la societat.

A més, Cyber Heroes s'ha convertit en una manera intel·ligent de fidelitzar clients, especialment entre els més joves, que valoren cada cop més que les empreses s'impliquin en causes socials i ofereixin solucions creatives i útils.

En un estiu en què molts busquen desconnectar de la feina, Cyber Heroes proposa una connexió diferent: la de cuidar la teva seguretat en línia mentre et diverteixes. T'atreveixes a convertir-te en un heroi digital? El joc ja està disponible al web del Banco Santander.