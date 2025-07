Gaudeix de la millor paella a l’estiu amb un lot estalvi ideal a Bonpreu i Esclat

Amb l'estiu ja assentat i les temperatures en augment, una bona paella de marisc es converteix en un dels plats estrella a les taules catalanes. La cerca de productes de qualitat i a bon preu s'incrementa durant aquestes dates, especialment en cadenes de supermercats com Bonpreu i Esclat, reconegudes per oferir promocions atractives que combinen estalvi i qualitat.

Precisament, fins al proper 14 de juliol, aquests supermercats ofereixen un lot estalvi especialment pensat per a qui vulgui elaborar una deliciosa paella a casa. Aquest pack reuneix productes imprescindibles amb un descompte significatiu respecte al preu habitual, alineant-se amb la tendència actual dels consumidors, que valoren cada cop més les ofertes combinades per la seva conveniència i estalvi.

Un lot dissenyat per a la paella perfecta

El lot, comercialitzat per només 6,99 euros en lloc del seu preu habitual de 13,82 euros, està compost per ingredients bàsics, però essencials. Primer, inclou un quilo d'arròs rodó de la marca Nomen, una referència al mercat català per la seva qualitat reconeguda i textura ideal per a plats tradicionals.

| Joan Ferrus Llopis

A més, compta amb dos brous a escollir de Gallina Blanca, una de les marques líders en brous i sopes preparades. El client pot escollir entre brou per a fideuà o paella de marisc i fumet de peix de roca i marisc, ambdós productes completament naturals i sense conservants. Aquesta oferta és especialment atractiva per a qui valora productes saludables i d'elaboració senzilla, ja que faciliten enormement la preparació de paelles casolanes.

Com a complement, el lot inclou una ampolla de vi blanc Cala Pescador de la Denominació d'Origen Catalunya, reconegut per la seva frescor i notes afruitades. Aquest vi no només és ideal per acompanyar el plat finalitzat, sinó que també pot utilitzar-se en la preparació mateixa de l'arròs, aportant un matís especial a la recepta.

Experiència culinària i estalvi

Aquest tipus de promocions respon directament a les demandes actuals del consumidor català, que cerca qualitat i practicitat alhora que cuida la seva economia domèstica.

| BonpreuEsclat

Segons estudis recents sobre hàbits de compra en supermercats, la combinació de productes bàsics amb descomptes significatius es troba entre les estratègies preferides pels compradors, especialment en èpoques estivals quan augmenta el consum de certs aliments relacionats amb esdeveniments socials i familiars.

Preparar una paella amb aquests productes no només és senzill sinó també econòmic. Per a qui s'animi a gaudir d'aquesta promoció, n'hi ha prou amb enrossir lleugerament unes gambes i calamars frescos, incorporar l'arròs Nomen i els brous Gallina Blanca escollits, deixant que el conjunt absorbeixi lentament tots els sabors. Una mica de vi blanc Cala Pescador afegirà profunditat al plat, proporcionant una experiència culinària completa.