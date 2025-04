Moviment clau de Bonpreu que afecta Danone

En un context on l'eficiència logística s'ha convertit en un pilar fonamental per a la competitivitat en el sector de la distribució, les empreses busquen constantment optimitzar les seves operacions i reduir costos. Un exemple recent d'aquesta tendència és l'adquisició per part de Bon Preu de la fàbrica de Danone a Parets del Vallès, amb l'objectiu de transformar-la en un centre logístic estratègic.

Bon Preu ha formalitzat la compra de la planta de Danone ubicada a Parets del Vallès, una instal·lació de 51.000 metres quadrats. L'empresa catalana planeja invertir aproximadament 30 milions d'euros per adaptar la fàbrica i convertir-la en un hub logístic d'última generació. S'espera que aquest centre estigui operatiu en l'últim trimestre de 2027.

| ACN

La transformació d'aquesta planta permetrà a Bon Preu optimitzar l'emmagatzematge, la gestió d'inventaris i la distribució de productes frescos i secs, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest moviment reflecteix una estratègia clara de la companyia per enfortir la seva capacitat operativa i millorar l'eficiència en el lliurament de productes als seus clients.

Impacte en l'eficiència i sostenibilitat

La modernització de la planta inclourà la implementació de tecnologies avançades enfocades en l'eficiència operativa i la sostenibilitat. Segons Joan Sabartés, director d'Operacions de Bon Preu, la incorporació d'aquest nou centre logístic permetrà millorar la capacitat operativa, garantir una major disponibilitat de productes per als clients, optimitzar els temps de lliurament i reduir la petjada de carboni del transport.

Aquest enfocament no només busca millorar l'eficiència en la cadena de subministrament, sinó també alinear les operacions de l'empresa amb pràctiques més sostenibles, reduint l'impacte ambiental associat al transport i la distribució de mercaderies.

| Bonpreu

Repercussions en l'ocupació i el teixit econòmic local

L'adquisició de la planta de Danone per part de Bon Preu també té implicacions significatives per a l'ocupació a la regió. Després de l'anunci del tancament de la fàbrica per part de Danone al gener de 2024, es va acordar que els treballadors afectats tindrien prioritat en els processos de selecció de Bon Preu per a la nova instal·lació. Encara que no es garanteix la recol·locació de tots els empleats, aquesta mesura ofereix una oportunitat per mantenir part de l'ocupació local i aprofitar l'experiència de la plantilla existent.

Aquest moviment subratlla la importància de les estratègies de reindustrialització i la col·laboració entre empreses per mitigar l'impacte social i econòmic dels tancaments de plantes, contribuint a l'enfortiment del teixit empresarial i laboral a la regió.