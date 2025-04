Estalvia més de 35 euros amb un lot estalvi impressionant a Bonpreu i Esclat

No totes les promocions aconsegueixen captar l'atenció del públic exigent. Però aquesta sí. I no només pel seu preu reduït, sinó pel contingut acuradament seleccionat que amaga al seu interior. Bonpreu i Esclat llancen una proposta irresistible que uneix dos dels grans plaers gastronòmics de la nostra cultura. Encara que l'emoció del que inclou es reserva per al final, l'estalvi ja parla per si sol.

Un lot que convida a celebrar sense gastar de més

En temps on els preus pugen i la cistella de la compra s'encareix cada setmana, trobar una oferta d'aquest tipus és poc menys que un alleujament. Bonpreu i Esclat, sempre atents a la butxaca dels seus clients, han activat una nova promoció dins de la seva gamma de “lots estalvi” que va molt més enllà d'una simple rebaixa.

Parlem d'un lot el preu habitual del qual ronda els 86,94 euros, però que durant un temps limitat pot adquirir-se per només 49,95 euros. És a dir, un estalvi directe de gairebé 37 euros, sense trucs, cupons ni condicions ocultes. Una d'aquestes ocasions que mereix atenció, especialment si estàs pensant a preparar un àpat especial, rebre convidats a casa o simplement donar-te un caprici de cap de setmana.

Un regal per al paladar… i per al pressupost

Aquest lot estalvi no està dirigit únicament a aquells que volen gastar menys. També és una oportunitat ideal per a aquells que busquen productes de qualitat, amb denominació d'origen, reconeixement de marca i un sabor que no decep. En resum: una compra intel·ligent.

El que més sorprèn és que, lluny d'incloure productes secundaris o de farciment, aquest pack combina dos elements d'alt valor gastronòmic. Una aposta perfecta tant per regalar com per tenir a casa en aquells moments en què vols oferir alguna cosa especial sense haver d'anar corrent al supermercat.

I encara que el preu ja representa una excusa suficient per aprofitar la promoció, el millor encara no ho hem explicat.

Què inclou aquest lot estalvi?

El lot està compost per dos grans protagonistes de la taula mediterrània, que per si sols justificarien el seu preu. Però junts, i amb aquest descompte, es converteixen en una de les combinacions més atractives del moment.

En primer lloc, el lot inclou sis ampolles de vi negre Raig de Raïm, amb Denominació d'Origen Terra Alta. Es tracta d'un vi de 750 ml per unitat, ideal per acompanyar carns, embotits, formatges o simplement per gaudir a copes. Amb cos, bon equilibri i sabor persistent, és perfecte tant per a àpats informals com per a una vetllada especial.

Però la joia del pack és, sens dubte, l'embotit: un estoig de paleta o pernil ibèric de cebo Navidul, de 700 grams, presentat en 10 sobres individuals. Tallat i envasat per conservar tot el seu aroma i textura, aquest ibèric és un clàssic a les taules que busquen qualitat, sabor intens i tradició.

El conjunt té un valor de mercat de 86,94 euros (41,94 € el vi i 45 € l'estoig d'ibèric), però s'ofereix per només 49,95 euros el lot complet. Una oferta exclusiva disponible en supermercats Bonpreu i Esclat fins a exhaurir existències.

Una oportunitat per donar-se un luxe sense remordiments

Aquest lot no només representa un important estalvi, també és una invitació a gaudir. Ja sigui en un àpat especial, un sopar informal o una celebració improvisada, comptar amb vi de qualitat i bon embotit ibèric és garantia d'encert.

Bonpreu i Esclat signen una vegada més una promoció que uneix preu, qualitat i sabor. I que recorda que no cal gastar una fortuna per donar-se un veritable homenatge gastronòmic.