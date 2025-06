Moviment al Banco Santander: Jugada mestra d'Ana Patricia Botín

En un entorn global marcat per la moderació de la inflació, la creixent incertesa geopolítica i un panorama de tipus d'interès fluctuants, els grans bancs europeus consoliden posicions clau. El repunt dels mercats financers i la necessitat d'estabilitat operativa reforcen la consolidació bancària com a via per optimitzar recursos, diversificar geogràficament i ampliar l'oferta de serveis.

En aquest escenari europeu, la venda d'actius no estratègics es converteix en una arma dual: permet alleujar pressions a curt termini i enforteix la posició per a futures expansions. Santander, amb un múscul de capital reforçat després de gestions com les recompres, ha trobat l'ocasió ideal per actuar: la possible compra de TSB, filial britànica del Sabadell.

Aposta per TSB: oportunitat estratègica i defensa davant OPA

Santander mostra interès

Segons múltiples fonts —incloent Sky News, Bloomberg i Sky reproduït a Cinco Días—, Banco Santander ha contactat directament amb Sabadell per explorar l'adquisició de TSB, sense haver presentat encara una oferta formal. Tant Santander com Barclays, NatWest i HSBC figuren com a candidats, i les ofertes preliminars ronden entre £1,7–£2 mil milions (≈2 000 M €).

L'operació, més enllà de la seva dimensió econòmica, és també simbòlica i estratègica: el Regne Unit representa un mercat prioritari per a Santander com a via de diversificació davant els riscos de tipus i polítiques domèstiques, alineat amb el seu actual enfocament estatunidenc i mexicà.

Defensa davant l'opa del BBVA

TSB apareix també en clau defensiva. Sabadell —objectiu d'una opa hostil de BBVA— utilitza la possible venda de la seva filial britànica com a “píndola enverinada” (poison pill) per complicar l'oferta rival. La venda requeriria una junta extraordinària, endarrerint el procés d'OPA fins al setembre, si la CNMV i el Consell de Ministres aproven el pla.

BBVA, per la seva banda, insisteix que la sortida de TSB no alterarà la seva proposta en termes de preu o condicions. Tanmateix, el sabadellenc Josep Oliu ja va avançar que els ingressos de la venda es destinaran a repartir dividends extraordinaris, recompra d'accions o enfortir capital, cosa que pot reduir l'atractiu de l'OPA.

Anàlisi financer i perspectives

Impacte borsari i financer

L'anunci ha causat volatilitat als mercats: les accions de Sabadell van caure inicialment prop d'un 2 %, mentre que la prima sobre l'oferta del BBVA s'amplià fins al 7 %. Es calcula que Sabadell podria registrar plusvàlues netes addicionals d'uns 200 M € si aconsegueix vendre TSB a uns 2 400 M €, cosa que revaloritzaria el negoci davant l'OPA.

TSB, que va aconseguir 208 M £ de benefici el 2024 després d'afrontar reptes tecnològics i regulatoris, aporta un flux estable però limitat en rendibilitat. Per a Sabadell, perdre'l implica prescindir de diversificació i de la seva porta al mercat britànic.

Estratègia de Santander i efectes macroeconòmics

Santander arriba en bona forma: recentment va vendre el seu negoci a Polònia i ha reforçat capital i retorn a l'accionista —amb recompres previstes fins a 10 000 M € el 2025‑26, juntament amb un ROTE objectiu del 16,5 % cincodias.elpais.com—, cosa que li dona capacitat per ampliar la seva empremta internacional.

Guanyar TSB li permetria guanyar escala al Regne Unit —actualment plasma 14 M de clients després de sumes prèvies com Alliance & Leicester i Abbey— i reforçar la seva diversificació d'ingressos en lliura esterlina, moneda que ofereix hedge natural davant l'euro.

Una jugada mestra per al banc i per als seus clients

La possible adquisició de TSB per part de Santander constitueix una operació rellevant des de múltiples perspectives:

- Defensiva per a Sabadell davant l'opa de BBVA.

- Expansiva per a Santander, que reforça el seu perfil global i la seva posició al Regne Unit.

- Financera, pels seus efectes sobre plusvàlues, dividends i estructura de capital.