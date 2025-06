Avís clar del Banc Sabadell als seus clients

En un moment en què la digitalització avança amb força —el 80 % de les transaccions bancàries a Espanya es gestionen avui a través del mòbil o web— protegir l'accés als comptes es converteix en una prioritat estratègica tant per a les entitats com per als usuaris. Les amenaces cibernètiques evolucionen: des de phishing tradicional i smishing per SMS, fins a fraus per deepfake o quishing, que combinen QR maliciosos amb enginyeria social.

Els bancs, conscients d'aquest panorama, intensifiquen les seves campanyes informatives. En el cas de Sabadell, la seva recent alerta sobre contrasenyes febles s'emmarca en una estratègia més gran que ja inclou avisos sobre phishing, smishing, vishing, deepfakes i quishing. El missatge arriba en un moment en què múltiples entitats financeres, reguladors i els mateixos usuaris estan elevant la guàrdia davant d'aquests riscos.

L'avís concret de Sabadell: què exigeix i per què

Banc Sabadell ha estat taxatiu: no utilitzar contrasenyes fàcils —com noms, dates de naixement o seqüències simples (“123456”, “password”)—, ja que són precisament les primeres que proven els atacants. A més, adverteix sobre el perill de reutilitzar contrasenyes en múltiples serveis: si una es filtra, totes queden exposades.

| ACN

Implementació d'autenticació de dos factors (2FA)

El banc insta els seus usuaris a activar la 2FA o mètodes multifactor, que combinen la contrasenya amb un segon element com codi per SMS, reconeixement biomètric (Face ID, empremta dactilar) o claus addicionals. Segons Sabadell, això pot reduir de manera dràstica el risc d'accés no autoritzat, fins i tot si la contrasenya es filtra.

Bones pràctiques generals

No compartir mai les credencials amb ningú; el banc no les sol·licitarà per correu, SMS o trucada.

No apuntar les claus en paper ni guardar-les en arxius sense protecció. Utilitzar gestors de contrasenyes.

Mantenir els dispositius protegits: instal·lar una app només des de botigues oficials, comptar amb antivirus i actualitzacions.

No escanejar codis QR sospitosos (quishing) i verificar l'URL abans d'accedir-hi.

L'enfocament del banc destaca per la seva claredat: identifica pràctiques perilloses i ofereix alternatives concretes (frases llargues, combinació de caràcters, ús de gestors). A més, es complementa amb alertes referides a amenaces modernes com deepfake i quishing.

Estratègies recomanades per als clients

1. Crear contrasenyes robustes i úniques

Utilitzar combinacions de més de 12 caràcters, barrejant majúscules, minúscules, números i símbols; prioritzar frases mnemotècniques que només tu entenguis.

2. Activar l'autenticació en dos passos

Configurar 2FA a l'app mòbil de Sabadell (pot ser SMS, push, biometria o signatura digital). Si és possible, emprar dispositius FIDO2 (com Thetis Pro‑C o Cryptnox) per a una protecció hardware addicional.

| ACN, Andrea Piacquadio

3. Confiança en fonts oficials

No respondre ni clicar missatges sospitosos; en cas de dubte, contactar directament amb el banc. Les entitats ja adverteixen que mai no demanaran dades sensibles per canals no segurs.

4. Educar el teu cercle proper

Comparteix aquesta informació amb familiars i amics, especialment persones grans o amb menys experiència digital. La difusió ajuda a prevenir fraus per suplantació o enginyeria social.