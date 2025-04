Es mou alguna cosa perquè els treballadors d'aquest sector es puguin jubilar als 60

per Iker Silvosa

En un context on la seguretat laboral s'ha convertit en una preocupació creixent, els sectors amb majors riscos enfronten desafiaments significatius. La construcció, coneguda per la seva alta perillositat, ha vist un increment alarmant en els accidents laborals, especialment entre els treballadors de més edat. Aquesta situació ha portat els principals sindicats a prendre mesures per protegir aquests empleats.​

Increment d'accidents entre treballadors majors de 60 anys

Segons dades recents, els accidents laborals en el sector de la construcció han augmentat notablement entre els treballadors majors de 60 anys. Entre 2020 i 2023, es va registrar un increment del 65% en aquest grup d'edat, assolint un total de 5.894 incidents. Aquest augment és particularment preocupant atès que els treballadors de més de 60 anys representen el 7,5% del total en el sector, mentre que aquells majors de 55 anys constitueixen el 22%. Aquestes xifres reflecteixen un envelliment de la força laboral en la construcció, cosa que agreuja la problemàtica de la sinistralitat.

| Canva

Davant aquesta situació, Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) han sol·licitat al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions l'aplicació de coeficients reductors que permetin la jubilació anticipada per als treballadors de la construcció. Aquesta mesura busca reduir l'exposició dels empleats majors a condicions laborals perilloses i, en conseqüència, disminuir la taxa d'accidents en aquest grup.

Tanmateix, la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) ha mostrat reticències a aquesta proposta, argumentant que els costos associats recaurien sobre les empreses i els treballadors. El Govern, per la seva banda, advoca per un model de sobrecotització que mantingui la neutralitat financera del sistema de pensions.

Envelliment de la força laboral i desafiaments per al sector

L'envelliment de la plantilla en la construcció és un fenomen que s'ha accentuat en els últims anys. Segons un informe de BBVA Research, l'edat mitjana dels treballadors en aquest sector ha passat de 37,3 anys el 2007 a 45,1 anys el 2022. A més, més del 55% dels empleats tenen més de 45 anys, cosa que representa el doble que el 2007 i supera en més de 6 punts percentuals la resta de sectors. Aquest envelliment planteja desafiaments significatius, especialment en termes de relleu generacional i formació de nous professionals.

La combinació d'una força laboral envellida i un augment en la sinistralitat laboral subratlla la necessitat de revisar les polítiques de jubilació en sectors d'alta perillositat com la construcció. La implementació de mesures que permetin la jubilació anticipada podria no només millorar la seguretat i benestar dels treballadors, sinó també obrir oportunitats per a la incorporació d'una nova generació de professionals en el sector.