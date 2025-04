L'oferta perfecta de Bonpreu Esclat per als dies de Setmana Santa

per Pol Nadal

Cada any, la Setmana Santa transforma el comportament de compra dels consumidors, generant pics notables en certs productes. Durant aquesta època, la demanda de peix, verdures preparades i productes gourmet creix considerablement. Segons dades recents sobre consum en supermercats, la compra de peix congelat augmenta fins a un 35 % respecte a setmanes habituals, especialment per la tradició gastronòmica del Divendres Sant.

Conscient d'aquestes tendències, Bonpreu Esclat ha llançat una promoció que s'adapta perfectament a les preferències del consumidor en aquesta temporada. La cadena catalana és coneguda per detectar ràpidament les necessitats dels seus clients, oferint productes de qualitat amb descomptes atractius que no passen desapercebuts.

La qualitat de sempre a Bonpreu Esclat

L'oferta destacada de Bonpreu Esclat inclou un lot especialment pensat per a aquells que valoren la qualitat i busquen comoditat a la cuina durant la Setmana Santa. El paquet reuneix tres productes acuradament seleccionats que faciliten la preparació de plats tradicionals amb un toc pràctic.

En primer lloc, els filets de bacallà al punt de sal de Pescanova es presenten com l'estrella indiscutible del lot. Aquest producte té un pes de 400 grams i normalment està valorat en 8,29 euros. El bacallà és un peix blanc amb alt valor nutricional, ric en proteïnes, baix en greixos i especialment apreciat en aquestes dates per la seva versatilitat en receptes clàssiques com el bacallà a la biscaïna o l'esqueixada catalana.

Juntament amb el bacallà, la promoció inclou una samfaina de la marca pròpia Bonpreu, en presentació de 450 grams, el preu habitual de la qual és de 2,29 euros. La samfaina és una preparació tradicional catalana elaborada amb verdures mediterrànies com albergínia, carbassó, tomàquet i ceba. Aquest plat llest per consumir és ideal per acompanyar peixos, aportant sabor, color i un excel·lent valor nutricional, ja que és baix en calories i ric en vitamines i fibra.

Per completar el menú de Setmana Santa, el lot ofereix també un gelat de La Fageda de 360 grams, a triar entre diversos sabors, el preu habitual del qual ronda els 6,99 euros. La Fageda és una marca catalana reconeguda no només per la qualitat superior dels seus productes làctics, sinó també pel seu compromís social i mediambiental.

Immillorable relació qualitat preu

Un dels punts forts d'aquesta promoció és sens dubte l'atractiu preu del lot, que permet adquirir aquests tres productes d'alta qualitat per només 9,99 euros, enfront dels 17,57 euros que costarien en condicions normals. Això representa un estalvi significatiu per al consumidor i converteix aquesta oferta en una opció especialment atractiva durant aquests dies festius.

A més de l'evident estalvi econòmic, aquest lot respon perfectament a les tendències actuals del consumidor, qui busca solucions pràctiques, saludables i amb un toc gourmet. Per treure el màxim partit al lot, una recepta senzilla seria preparar els filets de bacallà al forn, cobrir-los amb samfaina i servir-los acompanyats d'un refrescant gelat com a postres, proporcionant així un menú equilibrat i deliciós.