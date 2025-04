El benefici secret de tenir un gos a casa

per Iker Silvosa

Tenir un gos a casa no només ofereix companyia i diversió, sinó que a més aporta beneficis sorprenents per a la nostra salut, especialment per al nostre sistema immunitari i microbiota. Així ho assegura María Real Capell, farmacèutica especialitzada en el cos humà, qui destaca la importància d'aquests animals en la millora de la nostra salut física.

Segons María Real, els gossos són els animals que més influeixen positivament en la nostra microbiota a causa del seu contacte constant amb bacteris externs durant els passejos diaris. "Els gossos van més al carrer i estan més exposats a bacteris, per la qual cosa tenir-los a casa fa la nostra microbiota més saludable i diversa", explica l'experta.

| Canva

La diversitat de la microbiota té implicacions directes en el nostre benestar general, ja que enforteix el nostre sistema immunitari. L'especialista detalla: "Quan convivim amb gossos, estem en constant exposició a diferents bacteris, fent que el nostre sistema immune les reconegui regularment. Per això, quan arriba una infecció viral o bacteriana, el nostre cos respon de manera menys exagerada i més eficient".

De fet, María Real aclareix que aquest contacte habitual fa que "el sistema immunitari no 'la liï tant', ja que està acostumat a una varietat contínua de bacteris". Aquest benefici és especialment significatiu en llars amb nadons, i fins i tot des de l'embaràs, ja que la microbiota de la mare transmet avantatges clars al nadó.

Beneficis també per a fetus

L'experta assenyala que "quan una dona embarassada conviu amb gossos, el seu nadó neix amb nivells més elevats de dues bactèries clau: Ostilococa i Ruminococus". Aquests bacteris estan relacionats directament amb una menor incidència de malalties com l'obesitat i la diabetis tipus 2, la qual cosa indica que els beneficis de tenir gos comencen abans fins i tot del naixement.

Sobre com adquirim aquests bacteris beneficiosos, María Real aclareix que no es tracta d'alguna cosa complexa, sinó d'accions quotidianes. "Simplement per acariciar, cuidar o passejar el gos ja estem en contacte amb aquests bacteris beneficiosos", explica.

En contrast, la farmacèutica també alerta sobre els espais excessivament esterilitzats. Segons María Real, "els llocs massa nets, sense presència alguna de bacteris, poden perjudicar el nostre sistema immunitari, debilitant-lo per falta d'exposició i pràctica". Això marca un canvi de paradigma en la higiene domèstica i especialment en la criança infantil, on abans predominava una estricta esterilització de tot el que estigués a l'abast del nadó.

"Fa uns anys, es recomanava esterilitzar absolutament tot el que tocava un nadó, com xumets o joguines. Ara, aquestes recomanacions han canviat dràsticament. Amb prou feines es venen esterilitzadors, perquè hem comprès que l'ideal és tenir una exposició moderada a bacteris que promouen una microbiota diversa i saludable", afirma Real.

Finalment, la farmacèutica ressalta amb humor que aquests beneficis específics provenen exclusivament dels gossos, aclarint amb contundència que tenir una parella o familiars "peluts" no genera el mateix efecte protector. "El contacte amb animals és fonamental; no val amb una persona peluda. És una cosa exclusiva dels gossos, a causa del seu estil de vida i la seva interacció constant amb l'entorn", conclou entre rialles l'especialista.