Mones de Pasqua 2025: Els preus

La Setmana Santa a Catalunya té un protagonista dolç que cap família vol perdre's: la Mona de Pasqua. Es tracta d'una tradició molt arrelada a la cultura catalana, especialment el Dilluns de Pasqua, dia en què padrins, avis i pares obsequien aquest deliciós postre als més petits de la casa.

A Catalunya (igual que a les Balears i València) el dilluns després de Pasqua reuneix la família per compartir la Mona, simbolitzant la fi de la Quaresma i l'inici d'un temps de gaudi. Originalment la mona era una senzilla rosca o bescuit amb ous durs decoratius, però avui en dia el que més triomfa entre els nens són les figures de xocolata dels seus personatges favorits, autèntiques obres d'art efímer en pastisseria.

Mona de Pasqua tradicional: bescuit amb ou

La mona tradicional és la versió clàssica elaborada amb massa de pa de pessic (bescuit tipus brioix) adornada amb ous durs (un per cada any del fillol, segons el costum, fins a un màxim de 12).

| ACN

És l'estil més antic i reflecteix l'essència de "la mona de tota la vida" que molts padrins recorden de la seva infància. Se sol decorar amb plomes de colors, pollets de sucre i fruites confitades, evocant un aire festiu molt característic.

Tanmateix, actualment aquestes mones clàssiques conviuen amb les de xocolata i a molts nens els atrauen menys les de bescuit que les de xocolata (com admet una pastissera, la mona tradicional "no convenç massa els nens"). Tot i així, continuen sent imprescindibles als obradors tradicionals.

Quant al preu de les mones tradicionals el 2025, solen ser de les opcions artesanals més assequibles. Una mona de brioix amb ous en una pastisseria catalana pot costar entre 20 i 30 € aproximadament, depenent de la mida, la decoració i la fama de l'obrador. Per exemple, la històrica Pastisseria Brunells de Barcelona ofereix la seva mona de Pasqua tradicional (brioix esponjós amb fins a 12 ous durs) per uns 28 €.

Altres pastisseries presenten preus similars en el rang de 18 a 35 € per aquestes mones clàssiques. En definitiva, la mona tradicional sol ser la més econòmica dins de les mones artesanes, ideal per als amants dels sabors d'antany. A més, molts supermercats locals també venen versions senzilles de mona de bescuit a preus reduïts (ho veurem més endavant), cosa que la converteix en una alternativa dolça i nostàlgica a l'abast de totes les butxaques.

| Google Imagenes

Mones de Pasqua de xocolata: figures i escultures

Si la mona tradicional apel·la a la nostàlgia, la mona de xocolata és la reina de la Pasqua moderna. Des de fa dècades, els pastissers catalans competeixen per crear les figures de xocolata més espectaculars, i els nens esperen amb il·lusió mones inspirades en els seus personatges i temes favorits – des de princeses i superherois fins a futbolistes i dibuixos animats de moda.

Aquestes mones poden presentar-se com a ous de xocolata decorats, figures planes (per exemple, siluetes de personatges) o veritables escultures tridimensionals de xocolata. Cada any, els aparadors s'omplen de creativitat: trobem des de mones senzilles amb un ou i algun detall fins a dracs, castells o personatges de pel·lícula recreats en xocolata. És un autèntic desplegament de fantasia xocolatera que converteix les pastisseries en museus del dolç per uns dies.

Ara bé, aquesta imaginació de xocolata ve amb un preu. Quant costen les mones de xocolata el 2025? En general, les mones íntegrament de xocolata són més costoses que les de bescuit a causa del preu del cacau i al treball artesanal que comporten. En una pastisseria artesana típica, una figura de xocolata petita o estàndard (per exemple, un ou mitjà o un personatge simple) pot rondar els 40 € a 60 €. D'altra banda, les mones de xocolata més elaborades o de gran mida assoleixen preus molt més alts: no és estrany veure peces en l'entorn de 80 € a 120 € en pastisseries de renom.

| ACN

Fins i tot, algunes creacions premium superen aquesta xifra – per exemple, la mona guanyadora del concurs de Catalunya 2025, amb forma de goril·la de 4 kg de xocolata i 40 cm d'alçada, es ven per uns 450 €, un caprici només a l'abast d'uns pocs. Una altra pastisseria barcelonina, L'Atelier, comercialitza una escultura de tigre de xocolata per 95 €, demostrant que l'art xocolater pot arribar a preus elevats.

Cal esmentar que també existeixen mones de xocolata més assequibles: per exemple, figures de xocolata de mida petita-mitjana produïdes en sèrie o amb menys detall, que en pastisseries de barri poden costar entre 25 i 50 €. Tot i així, el 2025 el preu de la xocolata ha pujat considerablement (el cacau costa un 32,5% més que fa tres anys segons l'IPC) cosa que repercuteix en el cost final.

Per això, els consumidors notaran que les mones de xocolata artesanals estan una mica més cares aquest any. Malgrat tot, la demanda continua alta: la xocolata continua sent la preferida dels petits (i no tan petits), i moltes famílies fan l'esforç perquè saben que darrere d'una bona mona de xocolata hi ha qualitat i il·lusió. Al cap i a la fi, poques tradicions són tan dolces i visualment impactants com aquesta.