Funcionari de la Seguretat Social alerta dels riscos de la jubilació anticipada

En un context econòmic marcat per la inflació persistent i la incertesa en els mercats financers, la planificació de la jubilació s'ha convertit en una prioritat per a molts treballadors a Espanya. La revalorització de les pensions contributives en un 2,8% per a 2025, conforme a l'Índex de Preus al Consum (IPC), busca preservar el poder adquisitiu dels pensionistes.

No obstant això, les decisions sobre el moment de retirar-se del mercat laboral, especialment en el cas de la jubilació anticipada, requereixen una anàlisi detallada a causa de les implicacions econòmiques a llarg termini.

Riscos de la jubilació anticipada: Anàlisi d'Alfonso Muñoz Cuenca

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionari de la Seguretat Social i divulgador en temes de pensions, ha destacat recentment en el seu canal de YouTube els riscos associats a la jubilació anticipada. Segons Muñoz Cuenca, un dels aspectes crítics és l'aplicació de coeficients reductors que disminueixen la pensió de forma permanent.

Per exemple, avançar la jubilació en 24 mesos pot comportar una reducció de fins al 21% en la pensió per a aquells que han cotitzat menys de 38 anys i sis mesos.

A més, Muñoz Cuenca aconsella als treballadors que planegen jubilar-se anticipadament considerar fer-ho al mes de desembre. Això es deu al fet que les pensions la causa de jubilació de les quals es produeix abans de finalitzar l'any es revaloritzen conforme a l'IPC a partir de gener, la qual cosa pot resultar en una pensió inicial més alta.

Canvis en l'edat de jubilació i requisits de cotització

A partir de l'1 de gener de 2025, l'edat mínima per a la jubilació anticipada voluntària a Espanya s'incrementarà en dos mesos. Així, aquells que hagin cotitzat menys de 38 anys i tres mesos necessitaran tenir 64 anys i vuit mesos per jubilar-se anticipadament, mentre que aquells amb almenys 38 anys i tres mesos cotitzats podran fer-ho als 63 anys.

Aquests ajustos formen part d'una reforma progressiva iniciada el 2013, que culminarà el 2027, quan l'edat ordinària de jubilació assolirà els 67 anys per a aquells que no hagin cotitzat almenys 38 anys i sis mesos. La reforma també introdueix la possibilitat de triar entre dos models per al càlcul de la pensió: els últims 25 anys cotitzats o els últims 29, excloent els dos pitjors anys.

Consideracions finals per als treballadors

La decisió d'optar per la jubilació anticipada ha de basar-se en una anàlisi exhaustiva de les circumstàncies personals i laborals. Factors com el temps cotitzat, la situació econòmica individual i les projeccions d'ingressos durant la jubilació són determinants. És recomanable que els treballadors consultin amb assessors especialitzats i utilitzin les eines disponibles per simular diferents escenaris abans de prendre una decisió que impactarà el seu benestar financer a llarg termini.

En resum, mentre que la jubilació anticipada pot ser una opció atractiva per a alguns, és essencial comprendre plenament les implicacions econòmiques i planificar acuradament per assegurar una transició financera estable cap a la jubilació.