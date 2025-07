El Banc Santander aconsegueix una cosa que cap banc no havia fet mai abans

El sector bancari viu una transformació digital accelerada. Les Fin Tech i els gegants tecnològics han posat pressió sobre els bancs tradicionals per oferir serveis més àgils, personalitzats i segurs. En aquest escenari, la inversió tecnològica no només és competitiva, sinó essencial per mantenir-se vigents.

El 2024, el grup Santander va destinar aproximadament 3.600 milions d'euros en tecnologia i formació, aconseguint una reducció de 71 punts bàsics en els seus costos operatius, és a dir, uns 314 milions € menys a l'any. A més, la banca amb oficines digitals es consolida com a model híbrid, amb oficines físiques recolzades en entorns digitals robustos.

Una dada curiosa: la revista The Banker va reconèixer Santander com el banc més innovador del món el 2023, gràcies a la seva aposta per plataformes digitals, caixers intel·ligents, aplicacions mòbils i blockchain; Gravity va ser assenyalat com “la joia de la corona”.

| cyano66, Banco Santander, Corelens: @andreanlim

Gravity: el núvol com a nucli bancari a Espanya

El 19 de juny de 2025, Santander va completar la migració del core bancari d'Espanya a Gravity, la seva plataforma nativa al núvol. Aquest nucli processa operacions essencials: transferències, préstecs, dipòsits… El canvi no va ser menor: es gestionen més de 4.300 milions de transaccions anuals, amb pics de fins a 33.000 transaccions per segon.

El sistema Dual Run, desenvolupat per Santander i utilitzat en col·laboració amb Google Cloud, permet operar de manera paral·lela en mainframe i núvol, sense interrupcions, garantint estabilitat i temps real durant la transició. Aquest enfocament va ser clau per protegir la continuïtat operativa i assegurar l'eficiència del procés.

Què implica operar al 100 % des del núvol?

Agilitat i reducció de temps

Abans de Gravity, desplegar noves funcionalitats podia trigar setmanes. Ara, es llancen en només hores, gràcies a un accés instantani a dades i un entorn de desenvolupament modern santander.com. L'aplicació mòbil també s'actualitza amb molta més freqüència, cosa que millora l'experiència de l'usuari.

| Studioroman, XCatalunya, Banco Santander

Eficiència energètica i costos operatius

Un dels beneficis més destacats és una reducció del 70 % en el consum energètic de la seva infraestructura tecnològica. Alhora, el 2024 el cost de transacció del core bancari va caure un 19 %, cosa que avala l'impacte econòmic directe de Gravity.

Aposta per talent i escalabilitat

Santander involucra més de 1.200 professionals en la implantació de Gravity a Espanya. Tots els equips tècnics ara treballen en una plataforma de desenvolupament àgil i automatitzada, que atrau desenvolupadors i genera sinergies globals. El sistema està dissenyat per estendre's al Brasil i Mèxic, completant el 80 % de la migració global del core bancari del grup.

Posicionament estratègic: aposta per la tecnologia

La internalització de Gravity col·loca Santander com a referent en el sector, a l'alçada d'empreses nadiues digitals santander.com. A més, gràcies a una llicència concedida a Google, s'ha creat el servei Dual Run, que ja va generar ingressos d'uns 25 milions de dòlars el 2024.

L'estratègia “One Transformation” busca estandarditzar plataformes, models operatius i serveis per als 173 milions de clients del grup. L'objectiu és clar: reduir costos, accelerar el temps de mercat i millorar l'experiència del client a tots els mercats.

| Kampus Production de Pexels, ChatGPT

Claus d'un canvi disruptiu

La migració total del core bancari al núvol no és habitual en entitats. Santander, en fer-ho a Espanya, fa un pas pioner a occident. L'impacte és tangible: més eficiència operativa, menor petjada energètica, més velocitat d'innovació, i una experiència de client notablement superior.

Queda clar que l'arribada de Gravity al 100 % a Espanya suposa un abans i un després en l'estratègia de Santander. No és només un canvi tècnic, sinó un pas estratègic cap a una banca moderna, sostenible i centrada en el client, amb una plataforma global i capacitat d'adaptació accelerada. El repte ara serà mantenir aquest avantatge tecnològic en l'àmbit global, integrant-la en altres mercats clau, sense perdre la qualitat ni la seguretat del servei.