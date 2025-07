La iniciativa de BBVA per a joves de 18 a 35 anys que molts esperaven

per Max Riveras

Amb la temporada estival en ple desenvolupament, les entitats financeres intensifiquen les seves estratègies per captar talent jove i viatgers digitals. En aquest entorn, BBVA ha llançat una promoció que no només s'adapta a aquest estil de vida, sinó que el potencia

La tendència apunta a propostes integrades que combinen serveis financers i de connectivitat. BBVA, conscient d'aquest canvi, ha reforçat la seva posició amb una oferta que va més enllà de la simple obertura de compte.

Una oferta diferenciadora: targeta, dades il·limitades i cashback

BBVA dirigeix aquesta iniciativa exclusiva a no clients d'entre 18 i 35 anys que obrin un compte en línia. Durant la campanya, s'ofereix la targeta de dèbit Aqua Màxima amb el ‘Pack Viatges Premium’, que permet utilitzar-la i retirar efectiu a l'estranger sense límits i sense comissions. A més, els usuaris reben una eSIM de Holafly amb dades mòbils il·limitades durant 10 dies, vàlida en més de 200 destinacions.

| XCatalunya, BBVA, Canva, ภาพของnisara

Però la proposta no s'acaba aquí. La targeta incorpora un cashback del 10 % en plataformes digitals. Pots utilitzar-la en llocs com Netflix, Spotify, Disney+, HBO Max, Amazon Prime, DAZN, Glovo Prime i PlayStation Plus, fins a un màxim de 100 € l'any.

Per què aquesta promoció destaca davant d'altres del sector?

BBVA ja comptava amb un ‘Pack Viatges Standard’ dirigit a joves de 18 a 29 anys. La novetat és que la nova campanya l'amplia fins als 35 anys i millora les condicions en presentar el Pack Premium Xarxes. Això suposa un salt qualitatiu: pagaments il·limitats sense comissions a l'estranger, retirades sense límits i connexió global gràcies al roaming digital.

| Syda Productions, XCatalunya, BBVA

En segon lloc, l'aliança estratègica amb Holafly ressalta per la seva innovació. L'eSIM s'integra directament a l'app de BBVA, activant-se sense complicacions. Segons Holafly, aquesta funcionalitat respon a la creixent demanda de connectivitat instantània entre els joves viatgers.

Límit temporal i objectius de captació

La campanya romandrà activa fins al 30 de setembre de 2025 o fins a assolir 15.000 noves sol·licituds. Més enllà d'atreure els usuaris que ja contemplen viatjar aquest estiu, BBVA aposta per captar joves que mantinguin la proposta activa com un avantatge a llarg termini.

No només se'ls ofereix un producte atractiu, sinó que se'ls introdueix en un ecosistema financer innovador. El compte jove sense comissions, combinat amb eines com Bizum, targetes sense saldo imprès i regles d'estalvi automàtiques, planteja un perfil d'usuari digital i autònom.

Estratègia sectorial

La banca està en plena transformació. La competència entre neobancs i entitats tradicionals obliga a oferir beneficis tangibles i digitals. BBVA busca posicionar-se com un banc digital per a totes les edats, ampliant la seva oferta jove i apostant per productes tecnològics.

Per la seva banda, Holafly guanya visibilitat en el segment B2B i reforça la seva expansió internacional. Amb més de 200 destinacions cobertes i una base d'usuaris que supera els 8 milions, la seva associació amb BBVA promet consolidar el seu posicionament al mercat d'eSIM. Juntes, ambdues firmes combinen sinergies en finances, viatges i connectivitat.

El límit de 15.000 usuaris i la data de tancament marquen una exclusivitat temporal que genera urgència. En un mercat cada cop més competitiu, aquesta urgència pot disparar l'adopció. La pregunta ara és si aquesta promoció serà el precedent perquè altres bancs llancin ofertes similars, o si BBVA aconseguirà retenir els joves un cop acabi el període promocional.