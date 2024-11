La millor recepta amb poma per triomfar amb la família i els amics

La tardor és la temporada perfecta per gaudir de sabors càlids i reconfortants, i quina millor manera de celebrar-ho que amb un pastís de poma casolana. Aquest clàssic de la rebosteria no només és deliciós, sinó que també és relativament fàcil de preparar, cosa que el converteix en una excel·lent opció per a qualsevol ocasió, des d'un berenar familiar fins a una celebració especial. En aquest article, us guiarem pas a pas per crear un pastís de poma que capturarà l'essència de la tardor a cada mos.

Ingredients frescos i de qualitat

Per començar, és essencial comptar amb ingredients frescos que realcin el sabor del teu pastís. Necessitaràs pomes fresques, preferiblement varietats com Granny Smith o Golden Delicious, que aporten un equilibri perfecte entre dolçor i acidesa. A més, assegura't de tenir a mà farina de blat, sucre bru, mantega de bona qualitat, ous, canyella en pols, nou moscada i un toc de llimona per realçar els sabors naturals de les pomes. No oblidis l'essència de vainilla, que afegeix una profunditat aromàtica irresistible al pastís.

| boblin

Preparació pas a pas

La preparació del pastís de poma és més senzilla del que sembla. Comença preescalfant el teu forn a 180 ° C i greixant un motlle per a pastís amb mantega o oli. En un bol gran, barreja la farina, el sucre bru, la canyella i la nou moscada. Afegeix la mantega freda tallada a cubs i, utilitzant els teus dits o un mesclador de rebosteria, treballa la barreja fins a obtenir una textura sorrenca.

En un altre recipient, bat els ous amb l'essència de vainilla i el suc de llimona. Incorpora aquesta barreja als ingredients secs, barrejant fins que la massa s'uneixi. Si la massa està massa seca, podeu afegir una cullerada d'aigua freda per facilitar la feina. Dividiu la massa en dues parts iguals i estireu-la sobre una superfície lleugerament enfarinada fins que tingui un gruix uniforme. Col·loca una de les capes al motlle preparat.

Pela i talla les pomes a rodanxes fines, eliminant el cor i les llavors. Distribueix les pomes de manera uniforme sobre la massa al motlle, assegurant-te de cobrir tota la superfície. Empolvora una mica més de sucre i canyella sobre les pomes per intensificar el sabor. Cobreix amb la segona capa de massa, segellant les vores pressionant lleugerament amb els dits o una forquilla. Realitza alguns talls a la part superior per permetre que el vapor escapi durant el fornejat.

Enfornat i temps de cocció

Col·loca el motlle al forn preescalfat i forneja durant aproximadament 45-50 minuts, o fins que l'escorça estigui daurada i les pomes estiguin tendres en punxar-les amb una forquilla. És important no obrir el forn durant els primers 30 minuts per assegurar una cocció uniforme. Quan el pastís estigui llest, retira'l del forn i deixa-ho refredar al motlle durant uns 15 minuts abans de desemmotllar-lo i col·locar-lo sobre una reixeta perquè es refredi completament.