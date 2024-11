Quant guanya un metge?

per Mireia Puig

La professió mèdica és una de les més respectades i demandades al mercat laboral actual. Tot i això, el salari d'un metge pot variar significativament depenent de diversos factors.

Salari base segons especialitat

El salari base d'un metge a Espanya oscil·la àmpliament en funció de la seva especialitat i del sector on treballi (públic o privat). Un metge general acostuma a guanyar entre 35.000 i 45.000 euros bruts anuals. Per la seva banda, els metges especialistes poden percebre salaris considerablement més alts:

Cardiòlegs: entre 60.000 i 90.000 euros anuals.

Cirurgians: poden superar els 100.000 euros anuals.

Anestesistes: al voltant de 70.000-95.000 euros anuals.

Pediatres i ginecòlegs: entre 50.000 i 75.000 euros anuals.

Aquests valors són aproximats i poden variar segons l'experiència i el prestigi del professional.

Influència del sector públic i privat

Al sector públic, els metges estan subjectes a escales salarials establertes per les comunitats autònomes i el Sistema Nacional de Salut. Encara que els salaris poden ser menors en comparació amb el sector privat, ofereixen beneficis com a estabilitat laboral, jornades regulades i complements per antiguitat.

El sector privat, per altra banda, sol oferir salaris més competitius. Les clíniques i hospitals privats poden establir salaris més alts per atraure els millors talents, especialment en especialitats amb alta demanda. No obstant això, també s'espera que els metges tinguin més disponibilitat i flexibilitat horària.

Altres factors que afecten el salari

Els metges amb més experiència i aquells que inverteixen en formació especialitzada solen accedir a salaris més alts. Treballar a grans ciutats com Madrid o Barcelona pot implicar salaris més elevats a causa del major cost de vida i de l'alta demanda de serveis mèdics.

Les guàrdies mèdiques són comunes i poden augmentar significativament l'ingrés anual, afegint-hi entre 10.000 i 20.000 euros extra.

Ingressos complementaris

A més del salari base, molts metges incrementen els seus ingressos atenent pacients a consultes pròpies o compartides. També impartint classes a universitats o centres de formació mèdica i finalment participant en estudis clínics i projectes de recerca que poden comptar amb finançament addicional.

Una altra opció és escriure articles científics o participant com a ponents en esdeveniments especialitzats.

Perspectives laborals i demanda

La demanda de metges a Espanya continua sent alta. L'envelliment de la població i l'augment de les malalties cròniques generen una necessitat constant de professionals qualificats. A més, la pandèmia de COVID-19 ha ressaltat la importància crítica del personal mèdic, cosa que podria traduir-se en millores salarials i condicions laborals en el futur proper.