Sóc advocat i t'explico què has de fer si vols reclamar una herència

Rebre una herència pot ser un procés complex, especialment si sorgeixen conflictes entre hereus o dubtes sobre com cal procedir. Si et trobes en aquesta situació a Espanya, és essencial que coneguis els teus drets i els passos a seguir per reclamar allò que et correspon legalment.

En primer lloc, confirma si hi ha un testament. Després de la mort del familiar, sol·licita el Certificat d'Últimes Voluntats al Registre General d'Actes d'Últimes Voluntats. Aquest document us indicarà si el difunt va atorgar testament i davant quin notari ho va fer. Si hi ha testament, acudeix al notari per obtenir-ne una còpia autoritzada. Aquest document és essencial per conèixer les disposicions del difunt i la teva posició com a hereu.

Si no hi ha testament, la successió serà intestada, i la llei determinarà qui són els hereus legítims segons el grau de parentiu. A Espanya, l'ordre successori comença pels descendents, després ascendents, cònjuge, germans i nebots, i així successivament.

Reuneix la documentació necessària: certificat de defunció, llibre de família i documents que acreditin el teu parentiu. També és important recopilar informació sobre els béns i els deutes del difunt: propietats, comptes bancaris, vehicles, inversions i qualsevol altra pertinença.

Elabora un inventari detallat dels béns i els deutes. Això us permetrà conèixer el valor total de l'herència i decidir si us convé acceptar-la. Si els deutes superen els béns, podeu considerar renunciar a l'herència o acceptar-la a benefici d'inventari, cosa que limita la vostra responsabilitat al valor dels béns heretats.

Acceptació de l'herència

L'acceptació de l'herència pot ser pura i simple o a benefici d'inventari. Si l'acceptes pura i simplement, respons amb el teu patrimoni personal dels deutes. Si l'acceptes a benefici d'inventari, només respons pels deutes fins on arribin els béns heretats.

Formalitza l'acceptació davant de notari mitjançant escriptura pública. Si hi ha diversos hereus, és recomanable arribar a un acord per repartir els béns de manera amistosa. En cas de desacord, es pot acudir a la via judicial per sol·licitar la partició.

Pagament d'impostos

Has de liquidar els impostos corresponents: l'impost de successions i la plusvàlua municipal. L'impost de successions s'ha d'abonar en un termini de sis mesos des de la mort, encara que en pots sol·licitar una pròrroga. La quantia varia segons la comunitat autònoma i el grau de parentiu. La Plusvàlua Municipal s'aplica si heretes béns immobles i ho gestiona l'ajuntament corresponent.

Un cop liquidats els impostos, procedeix a inscriure els béns immobles al Registre de la Propietat al teu nom. Això formalitza la teva titularitat i et protegeix legalment. Si sorgeixen conflictes entre hereus, com disputes sobre la validesa del testament o desacords a la partició, és recomanable acudir a un advocat especialitzat en dret successori. Ell t'assessorarà sobre les accions legals disponibles i et representarà en cas de litigi.

És important actuar amb diligència i dins dels terminis legals per evitar problemes. La tramitació d'una herència pot ser complexa, i comptar amb assessorament professional et facilitarà el procés.