La millor recepta de musclos a la marinera: Cuina'ls amb la promoció de Lidl

A menys d´un mes de l´arribada de les festes nadalenques, les taules comencen a perfilar-se amb els menús més tradicionals i deliciosos. És el moment perfecte per planificar els sopars familiars i, entre els plats estrella, els musclos a la marinera solen ocupar un lloc destacat. Aquest marisc no només és exquisit, sinó també senzill de preparar, convertint-lo en un clàssic que mai falla a les reunions nadalenques.

Aquest any, Lidl facilita la tasca amb una promoció especial que farà que els musclos a la marinera estiguin a l'abast de tothom. La cadena de supermercats ofereix musclos frescos XXL amb un descompte irresistible, ideal per als que volen qualitat sense gastar de més. Fins a l'1 de desembre, podràs adquirir un format d'1,4 kg per només 3,99 €, una oportunitat perfecta per avançar-te a les compres nadalenques.

| Cocinatis

Musclos frescos XXL: l'estrella de Lidl

La promoció de Lidl no només destaca pel preu competitiu, sinó també per la qualitat i la presentació del producte. Els musclos es lliuren nets i vius, llestos per ser cuinats, cosa que estalvia temps i assegura la seva frescor. Aquest format és perfecte per als que busquen comoditat i rapidesa a la cuina durant una època en què cada minut compta.

Els musclos són un aliment ric en proteïnes, baix en greixos i amb una aportació considerable de minerals essencials com el ferro, el zinc i el magnesi. El seu perfil nutricional els converteix en una opció saludable per equilibrar els menús nadalencs, sovint carregats de plats més pesats.

A més del seu valor nutricional, els musclos són extremadament versàtils a la cuina. Poden ser l'ingredient principal de receptes senzilles, com els musclos al vapor amb un toc de llimona, o plats més elaborats com la fideuà o una paella de marisc.

Per preparar uns musclos a la marinera perfectes, segueix aquests passos: