Huawei revoluciona el Black Friday amb productes que s'esgotaran

En el marc del Black Friday 2024, Huawei ha llançat una sèrie d'ofertes que prometen revolucionar el mercat tecnològic. Han engegat promocions especials que inclouen regals exclusius i opcions de finançament flexibles.

La companyia ha implementat descomptes de fins al 60% en una àmplia gamma de productes, incloent smartphones, smartwatches, tablets i ordinadors portàtils. Les vols conèixer? Te les donem a conèixer.

Espectaculars ofertes de Huawei

Una de les ofertes més destacades és la del nou Huawei Watch D2, un smartwatch que ha captat l'atenció per la seva capacitat per mesurar la pressió arterial amb alta precisió.

Aquest dispositiu, que combina tecnologia avançada amb un disseny elegant, està disponible per 399 euros. Huawei ha afegit un incentiu addicional: en adquirir el Watch D2, els clients poden obtenir els auriculars FreeBuds 5i per només 1,9 euros addicionals. És una bàscula Scale 3 per 9 euros més o una corretja addicional per 19 euros.

Aquestes combinacions fan que l'oferta sigui encara més atractiva per als consumidors que busquen maximitzar el valor de la compra.

Esport, ara més barat

La promoció de Huawei no es limita al Watch D2. La botiga oficial de la marca ofereix descomptes significatius en una varietat de dispositius. Per exemple, el Huawei Watch Fit 3 està disponible per 129 euros, oferint una pantalla AMOLED de 1,82 polzades i una autonomia de fins a 10 dies.

A més, Huawei ha llançat cupons de descompte addicionals, com el codi ABF12XA, que proporciona un 12% de descompte a qualsevol producte, amb l'excepció del Watch Ultimate Design. Aquesta promoció estarà vigent fins al 5 de desembre, permetent als clients aprofitar preus reduïts més enllà del Black Friday.

Comprar és més fàcil

L'estratègia de Huawei pel Black Friday també inclou facilitats en el procés de compra. La companyia ofereix finançament flexible en quatre quotes sense interessos, cosa que permet als consumidors adquirir productes d'alta gamma sense comprometre'n el pressupost.

A més, Huawei garanteix un enviament ràpid i gratuït per a compres superiors a 99 euros, assegurant que els clients rebin els seus productes de manera eficient i sense costos addicionals.

Corre, que s'acaben

Productes com el Watch D2 i el Watch Fit 3 han experimentat una alta demanda. S'espera que molts d'aquests dispositius s'esgotin ràpidament a causa de la combinació de descomptes atractius i regals exclusius.

Huawei ha demostrat una vegada més la seva capacitat per entendre les necessitats del mercat i oferir solucions que combinen innovació, qualitat i valor. Així doncs, consolida la seva posició com a líder al sector tecnològic durant el Black Friday.

La millor opció per a Black Friday

Huawei ha revolucionat el Black Friday amb una sèrie d'ofertes i de promocions que han captat l'atenció dels consumidors. La combinació de descomptes significatius, regals exclusius i facilitats de compra ha creat una proposta de valor que ha ressonat al mercat, portant a una alta demanda dels seus productes.

Els consumidors interessats a aprofitar aquestes ofertes han d'actuar amb rapidesa, ja que s'espera que molts d'aquests productes s'esgotin per la seva popularitat. Huawei ha establert un nou estàndard a les promocions del Black Friday, demostrant el seu compromís amb la innovació i la satisfacció del client.