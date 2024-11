Sóc advocat i t'explico què fer si has estat víctima d'usurpació d'identitat

per Pol Nadal

La usurpació d'identitat és un delicte que pot tenir conseqüències greus per a tu. Si algú ha utilitzat les teves dades personals sense el teu consentiment, és fonamental actuar ràpidament per protegir-te. Tot seguit, t'explico els passos que has de seguir a Espanya per minimitzar el mal i buscar justícia.

En primer lloc, recopila totes les evidències que demostrin la usurpació. Guarda correus electrònics, missatges, contractes o qualsevol document on s'hagi fet servir la teva identitat. Aquesta informació serà crucial per donar suport a la teva denúncia davant de les autoritats.

Acudeix a la comissaria de policia o a la caserna de la Guàrdia Civil més propera i presenta una denúncia formal. Proporciona tots els detalls possibles, incloent-hi les evidències recopilades. És important ser precís i clar en explicar els fets per facilitar la investigació.

Informa les entitats afectades per la usurpació. Si han obert comptes bancaris, contractat serveis o realitzat compres al teu nom, contacta amb les empreses involucrades. Explica'ls la situació i proporciona còpia de la denúncia perquè prenguin mesures i aturin les activitats fraudulentes.

Notifica el teu banc i altres institucions financeres sobre l'incident. Demana que vigilin els teus comptes i t'informin de moviments sospitosos. Si cal, demana el bloqueig de targetes o comptes compromesos per evitar més perjudicis econòmics.

Protegeix les teves dades personals i reforça la seguretat dels dispositius. Canvieu les contrasenyes dels vostres comptes en línia, utilitzant combinacions segures i diferents per a cada servei. Activa l'autenticació en dues passes sempre que sigui possible per afegir una capa extra de protecció.

Consulta amb un advocat especialitzat en dret penal i protecció de dades. Ell us assessorarà sobre les accions legals addicionals que podeu emprendre i us representarà durant el procés judicial. La seva experiència és fonamental per garantir que es faci justícia i es reparin els danys patits.

Revisa el teu informe de solvència o historial creditici en entitats com ASNEF o Experian. Això us permetrà detectar si heu sol·licitat crèdits o finançaments al vostre nom. Si trobes irregularitats, sol·licita la rectificació i aporta la documentació necessària per justificar-ho.

Mantingues un seguiment constant del cas i col·labora amb les autoritats. Proporciona qualsevol informació addicional que pugui sorgir i estigui relacionada amb la usurpació. La teva cooperació és essencial per avançar en la investigació i trobar el responsable.

| xcatalunya.cat, @mossoscat, XCatalunya, ACN

La importància de la protecció de dades

Informa't sobre els teus drets en matèria de protecció de dades. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) et pot ajudar i orientar-te en aquests casos. Podeu presentar una reclamació davant l'AEPD si considereu que s'han vulnerat els vostres drets.

Evita proporcionar informació personal a desconeguts o a llocs web no segurs. Sigues cautelós amb trucades, correus electrònics o missatges sospitosos que sol·licitin dades confidencials. La prevenció és clau per evitar futures usurpacions.

Finalment, mantingues la calma i busca suport al teu entorn. Ser víctima d'usurpació d'identitat és una experiència estressant, però seguint aquests passos podreu minimitzar el mal i protegir-vos adequadament.