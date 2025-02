La millor promoció de calçots a Bonpreu i Esclat

per Sergi Guillén

Amb l'arribada de l'hivern, molts esperen amb ganes l'inici d'una de les tradicions culinàries més emblemàtiques de Catalunya: la temporada de calçots. Aquestes cebes tendres, suaus i lleugerament dolces s'han convertit en el centre de reunions familiars i d'amics, donant lloc a les populars calçotades. Encara que solen relacionar-se amb les barbacoes populars, avui dia les calçotades se celebren en tot tipus d'espais, adaptant-se a les preferències de qui gaudeixen d'aquest deliciós menjar.

Per a qui busquen aprofitar al màxim la temporada, els supermercats Bonpreu Esclat han preparat una promoció molt interessant, disponible fins al 17 de febrer. Un lot que combina un manat de Calçots Km0 Bonpreu La Collita i un pot de Salsa de Calçots Ferrer, per un preu de 5,99€. Aquesta oferta suposa un estalvi notable respecte als 7,64 € habituals, cosa que la converteix en una oportunitat perfecta per als amants de la cuina tradicional i els productes de proximitat.

L'aposta pel Km0

Un dels principals atractius d'aquesta promoció és la garantia que els calçots inclosos són de Km0, és a dir, procedents de cultius propers. Sota la marca Bonpreu La Collita, s'assegura que les hortalisses arriben des de camps propers. Cosa que no només afavoreix la frescor i la qualitat del producte, sinó també el suport als agricultors locals.

Aquest enfocament de proximitat s'alinea amb una tendència creixent entre els consumidors que prioritzen la sostenibilitat i el sabor autèntic dels aliments. Els calçots, a més, es recullen en el moment just de maduració, conservant la seva tendresa característica. El seu tronc blanc i allargat adquireix una textura suau i un toc dolç després de ser rostits o cuinats al foc viu.

Encara que la forma més tradicional de preparar-los és en una barbacoa, cada vegada més gent opta per mètodes alternatius. Com el forn o la planxa de cuina, de manera que gaudeixen del mateix sabor sense necessitat d'un gran desplegament logístic.

Salsa Ferrer: l'acompanyament imprescindible

Una calçotada no estaria completa sense la salsa de calçots, i Bonpreu i Esclat han inclòs en el lot la Salsa Ferrer, de 320 grams. Amb una llarga trajectòria en l'elaboració de salses típiques catalanes, Ferrer s'ha convertit en un referent que combina tradició i qualitat. La seva recepta, a base de tomàquets, fruits secs, oli i espècies, aconsegueix un equilibri perfecte entre l'acidesa del tomàquet i la dolçor de les ametlles o avellanes.

Atès que els calçots solen consumir-se submergint la seva part blanca en la salsa per, després, elevar-los amb la mà i degustar-los d'una sola vegada. Comptar amb un bon acompanyament és essencial per viure l'experiència autèntica. La Salsa Ferrer aporta el sabor intens i la textura cremosa que es busca en una calçotada, en la mesura justa per aprofitar cada mos.

Una opció per a tots els gustos

El preu de 5,99 € pel manat de calçots i el pot de salsa és un dels majors reclams d'aquesta promoció, disponible fins al proper 17 de febrer. N'hi ha prou amb acostar-se a Bonpreu o Esclat i sol·licitar el “lot estalvi”, sense necessitat de recopilar els productes per separat. Aquesta iniciativa de la cadena de supermercats respon a la molt creixent demanda de productes de temporada, contribuint, alhora, a la dinamització de l'economia local.

Per a qui desitgen organitzar una calçotada en família, aquest lot proporciona la base indispensable per iniciar la celebració. Només caldrà preparar el foc i disposar de pa, carn o embotits, si es vol acompanyar el plat amb altres aliments típics del país català. Qui busquin una versió més lleugera o vegana, poden simplement gaudir del sabor dels calçots amb la salsa, afegint verdures rostides a la graella.