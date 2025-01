Imprescindible: El lot de calçots a Bonpreu i Esclat fins al 3 de febrer

per Sergi Guillén

L'arribada de l'hivern no només porta amb si el fred, sinó també l'esperada temporada de calçots. Un menjar típic de la gastronomia catalana que s'ha convertit en tot un ritual per a famílies i grups d'amics. Des de la clàssica calçotada al camp fins a la versió més urbana a la terrassa o el balcó de casa.

El calçot és un aliment que uneix la tradició i sabor a parts iguals; i conscients d'aquesta arrelada costum, Bonpreu i Esclat han llançat un nou lot estalvi. Pensat per a aquells que vulguin gaudir d'aquesta experiència sense complicacions i amb un toc pràctic. Un lot que combina els calçots cuinats a la llenya, amb salsa especial i un pollastre rostit, tot per només 12,95 € en lloc dels 16,18 € habituals.

Un lot variat i econòmic

Aquest pack inclou, en primer lloc, un pollastre rostit d'aproximadament 950 grams. Una opció molt convenient per a aquells que desitgin complementar la degustació de calçots amb una proteïna sucosa i fàcil de servir. Ideal per estalviar-se el temps de preparació i l'ús del forn, el pollastre es presenta ja llest per gaudir, amb la pell daurada i un interior molt tendre.

| BonpreuEsclat

El seu sabor és el resultat d'un procés de rostit controlat, pensat per conservar els sucs naturals i garantir una textura tendra. El segon ingredient protagonista són els calçots cuits a la llenya Suquipa, presentats en un paquet de vuit unitats. Un dels grans atractius d'aquest producte és que venen precuinats, llestos per escalfar i gaudir, sense necessitat d'encendre la barbacoa o xemeneia.

Aquest format facilita enormement el procés, ja que n'hi ha prou amb donar-li un cop de calor per ressaltar el sabor fumat i la textura adequada dels calçots. Suquipa, una marca reconeguda en el sector, assegura una selecció acurada de matèria primera, respectant l'essència tradicional d'aquesta verdura.

Per completar el lot, s'inclou un pot de salsa de calçots Ferrer, de 320 grams, un clàssic imprescindible per sucar els calçots i realçar el seu sabor dolç i lleugerament torrat. Ferrer és una de les firmes més conegudes en l'elaboració de salses típiques catalanes.

| ACN

Oferint un amaniment que barreja tomàquets, fruits secs i un toc d'espècies que fan d'aquesta salsa un complement perfecte. La seva textura cremosa i el seu equilibri de sabors aporten un contrapunt deliciós als calçots, destacant els seus matisos sense emmascarar-los.

Una oferta única per temps limitat

La promoció estarà vigent fins al 3 de febrer, cosa que brinda una mica més d'una setmana per planificar una calçotada improvisada o un dinar familiar de cap de setmana. Això sí, convé recordar que aquest lot es troba disponible únicament en aquells establiments Bonpreu i Esclat que compten amb servei de rostisseria. Doncs el pollastre es serveix ja cuinat, garantint la màxima comoditat per al client.

Amb un preu de 12,95 €, enfront dels 16,18 € originals, l'estalvi és evident, alhora que la comoditat d'obtenir els ingredients de la calçotada en un mateix pack. Aquesta solució resulta ideal per a aquells que desitgen gaudir de l'experiència sense la logística de preparar brases, netejar graelles o cuinar grans quantitats d'aliment. I, per descomptat, es converteix en una excusa perfecta per reunir família o amics al voltant d'un plat que combina tradició, senzillesa i bon gust.