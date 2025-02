La nova promoció exclusiva online a Bonpreu i Esclat: Fins al 9 de febrer

L'alimentació saludable i equilibrada ha anat guanyant terreny en els últims anys, i un dels pilars més destacats de la dieta mediterrània és, sens dubte, el consum de peix fresc. Conscients d'aquesta realitat, Bonpreu i Esclat han volgut premiar els seus clients més fidels amb una promoció exclusiva a través del seu canal de venda en línia.

Una iniciativa que aposta per les compres per Internet

El comerç electrònic continua experimentant un fort creixement en el sector de l'alimentació, i Bonpreu i Esclat no s'han quedat enrere. Amb aquesta oferta del 10 % de bonificació, vàlida únicament a la seva plataforma digital, busquen incentivar els usuaris a gaudir d'una experiència de compra ràpida i senzilla. A través de la web, és possible revisar amb detall cada producte disponible a la secció de peixateria, consultar-ne l'origen i fins i tot rebre recomanacions sobre la millor manera de conservar-lo o cuinar-lo.

| Bonpreu, Wirestock, XCatalunya

Un altre dels avantatges de la compra en línia és la flexibilitat horària: aquells que tinguin horaris complicats o poc temps per desplaçar-se fins a un establiment físic poden realitzar la seva comanda a qualsevol hora del dia, fins i tot de matinada. Una vegada finalitzada la compra, el client pot optar per l'entrega a domicili (quan estigui disponible a la seva zona) o per la recollida en un dels punts habilitats. Aquesta amplitud d'opcions agilitza enormement la gestió i permet als consumidors planificar amb antelació els seus menús setmanals.

Varietat i qualitat a la secció de peixateria

Dins de l'oferta digital de Bonpreu i Esclat, la secció de peixateria destaca per la seva varietat d'espècies i talls, pensats per adaptar-se a totes les receptes. Podem trobar peix blau, com el salmó o la tonyina, ric en àcids grassos essencials; peix blanc, com el lluç o el bacallà, ideal per a aquells que busquen una millor aportació de proteïnes i menys greix; i mariscs de diferents procedències, amb la garantia d'una traçabilitat cuidada.

Per assegurar la màxima frescor dels seus productes, la cadena de supermercats coordina la logística de manera que el temps entre la recepció del gènere i l'entrega al client sigui mínim. D'aquesta manera, els clients poden disposar de peix i marisc gairebé com si l'haguessin comprat a la peixateria de la botiga física, amb la comoditat afegida de no haver de carregar amb paquets ni patir les presses de l'última hora del dia.

| Bonpreu, Canva Pro

Una promoció limitada fins al 9 de febrer

Aquesta bonificació del 10 % representa una ocasió ideal per a aquells que estan pensant a incorporar més peix a la seva dieta o provar noves receptes. Això sí, cal recordar que la promoció estarà disponible únicament fins al 9 de febrer de 2025, i s'aplica exclusivament als productes de la secció de peixateria que no es trobin ja en oferta. A més, és imprescindible comptar amb la Targeta Client perquè el descompte quedi reflectit en el moment del pagament o en la bonificació posterior.

Per tant, queda molt poc temps perquè els interessats aprofitin aquesta iniciativa. En un escenari on cada vegada es valora més la conveniència i la qualitat del que consumim, comptar amb un estalvi addicional mai està de més. Afegir peix fresc a la cistella digital amb un 10 % d'avantatge és una excel·lent manera d'incentivar una alimentació equilibrada i amb sabor, mentre es cuida la butxaca i s'estalvia temps.