Bonpreu fa festa grossa amb un lot estalvi amb més de 20 euros de descompte

Els supermercats Bonpreu han tornat a sorprendre els seus clients amb una d'aquestes ofertes que resulten difícils d'ignorar. Es tracta d'un lot estalvi que reuneix cinc productes d'ús quotidià, tant a la cuina com en la neteja de la llar.

A un preu excepcional de 27,95 €, lluny dels 48,66 € que costarien si s'adquirissin per separat. Aquest descompte de més de 20 € està disponible des del 4 fins al 17 de febrer de 2025. Període en el qual els clients podran emportar-se tots aquests articles, estalviant temps i diners en les seves compres setmanals.

Un assortiment que cobreix les necessitats del dia a dia

Oli d'oliva verge extra Carbonell (2 ampolles d'1 litre cadascuna); incloure un oli d'oliva de qualitat a la cuina és essencial per realçar el sabor de qualsevol recepta. En aquest cas, es confia en Carbonell, una de les marques més reconegudes del mercat; ja que en ser verge extra, aporta un gran sabor intens i propietats nutricionals destacades. Resulta perfecte tant per amanir amanides com per cuinar a foc mitjà, conservant el seu aroma i la seva riquesa en antioxidants.

| BonpreuEsclat

Detergent líquid Dixan Total 4+1, 55 dosis (2,475 l); mantenir la bugada impecable no ha de ser un luxe. El detergent Dixan és reconegut pel seu poder netejador, la seva eficàcia contra les taques i capacitat per deixar la roba amb una aroma fresca. El seu format de 55 dosis permet cobrir bona part dels rentats setmanals, reduint la freqüència de reposició i facilitant la planificació domèstica.

Rentavaixelles Excellence Duo Gel antigrassa Somat, 800 ml; per a aquells que comptin amb rentavaixelles, aquest gel de Somat és una aposta segura. La seva fórmula 2 en 1 combina l'acció antigrassa amb una neteja en profunditat que elimina restes de menjar i evita l'acumulació de males olors. Pel seu format i concentració, pot rendir prou com per cobrir nombroses càrregues, fins i tot quan es tracta de vaixelles molt brutes.

Suavitzant concentrat Vernel Cel Blau, 60 dosis (1,08 l); aconseguir que la roba mantingui un tacte molt suau i una aroma agradable és possible gràcies al suavitzant Cel Blau de Vernel. La seva fragància està pensada per perdurar diversos dies a les peces, aportant una sensació de frescor. A més, en ser un format concentrat, n'hi ha prou amb una petita quantitat en cada cicle de rentat per notar la diferència, optimitzant així la relació qualitat-preu.

| Sturti de Getty Images

Netejador per a WC Bref Power Active aroma de pi (2 uds). Finalment, el lot inclou l'imprescindible netejador per al vàter, que ajuda a prevenir la formació de sarro i a mantenir el bany lliure de taques i males olors. Amb l'aroma de pi, s'aconsegueix un ambient fresc, i la seva fórmula PowerActive facilita que la higiene es prolongui amb cada descàrrega d'aigua.

Un descompte a tenir en compte

Sumar de forma individual el cost d'aquests cinc articles supera els 48,66 €, mentre que Bonpreu ofereix el pack al preu de 27,95 €, amb un estalvi superior als 20 €. Per a aquells que desitgin completar d'una sola vegada la seva llista d'essencials de cuina, bugada i neteja, aquesta oferta suposa una solució pràctica.

La promoció, vàlida fins al 17 de febrer de 2025, brinda el temps suficient perquè els clients planifiquin les seves compres. I es beneficiïn d'un lot pensat per cobrir les tasques més habituals de la llar.