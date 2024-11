El millor panettone del món és a Catalunya i el seu creador t'explica els secrets

per Iker Silvosa

El panettone, un dolç tradicional italià que cada any es fa més popular, està conquerint paladars a tot el món. Suau, esponjós i amb una característica aroma de fruites, aquest pastís ha passat de ser un clàssic del Nadal italià a ser un imprescindible a moltes taules internacionals. A Espanya, la seva popularitat ha crescut en la darrera dècada, i cada cop són més els pastissers que s'atreveixen a elaborar-lo i perfeccionar-lo. Aquest any, un panettone elaborat a Barcelona ha estat considerat el millor del món, sorprenent tothom i portant la pastisseria catalana a un nou nivell de prestigi.

L'autor d'aquest premiat panettone és Ton Cortés, un forner de Barcelona. Cortés, propietari de l'obrador Suca'l, ha revelat que el secret del seu panettone és a la massa mare. "Jo crec que el secret del panettone, del nostre almenys, és la massa mare", va confessar al programa La Selva de TV3. La dedicació a la cura d'aquesta massa durant un any ha estat clau per aconseguir una textura i un sabor excepcionals, que l'han portat a obtenir aquest reconeixement important.

Per a Ton Cortés, aconseguir aquest premi és un èxit encara difícil d'assimilar. "No sabem encara què significa tenir el que ha estat considerat com el millor panettone del món. Encara ho estem assimilant", va comentar. La notícia ha omplert d'orgull el seu equip i ha posat al mapa internacional el seu obrador, que fins ara era conegut principalment a Barcelona. Suca'l compta amb tres botigues a la ciutat, i el seu obrador principal, situat al barri de Congrés, és l'epicentre d'aquesta creació.

Un panettone polivalent

El panettone és un dolç que, malgrat la seva complexitat, es pot gaudir de diverses maneres. "Es pot menjar tant tallant-lo com estirant-lo", va explicar Cortés, destacant la versatilitat del producte. Aquest detall el converteix en unes postres ideals per compartir, i la seva textura única convida a experimentar al moment de servir-lo. A Suca'l, l'atenció a cada detall del procés d'elaboració és el que ha fet que el seu panettone destaqui sobre la resta, guanyant-se l'admiració d'experts en rebosteria de tot el món.

La massa mare és un ingredient que requereix temps, paciència i una cura especial. Ton Cortés i el seu equip a Suca'l han dedicat un any complet a desenvolupar la massa mare del seu panettone, un procés que implica alimentar i mantenir viva aquesta base natural. "Ho hem cuidat durant un any d'una manera específica", va assenyalar Cortés, emfatitzant que aquest enfocament ha estat fonamental per obtenir una qualitat superior. La paciència i la precisió són essencials en aquesta tècnica, i cada pas contribueix a un resultat final que ha sorprès els jutges i el públic.