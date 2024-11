Sóc advocat i t'explico què has de fer si no pots pagar la hipoteca

No poder afrontar el pagament de la hipoteca és una situació angoixant que afecta moltes famílies a Espanya. És fonamental conèixer els teus drets i les opcions disponibles per protegir el teu habitatge i la teva estabilitat financera.

En primer lloc, actua amb rapidesa i comunica la teva situació al banc. No ignoreu el problema, ja que l'impagament pot derivar en un procés d'execució hipotecària. Parla amb la teva entitat financera i explica-li les teves dificultats econòmiques. Molts cops, els bancs estan disposats a negociar solucions per evitar l'impagament i trobar acords beneficiosos per a les dues parts.

Podeu sol·licitar una reestructuració del deute, que pot incloure l'ampliació del termini d'amortització. En estendre el temps per pagar, les quotes mensuals es redueixen. Una altra opció és una carència temporal, durant la qual només pagaràs interessos i no cabdal. Això alleuja temporalment la càrrega financera. També pots negociar una reducció del tipus d'interès, cosa que disminueix les quotes mensuals.

Possibilitats que ofereixen els bancs

Informa't sobre el Codi de Bones Pràctiques Bancàries, al qual estan adherides moltes entitats. Aquest codi ofereix mesures de suport a deutors en risc d'exclusió social. Inclou la reestructuració viable del deute, lleves o reduccions al capital pendent i la dació en pagament, que consisteix a lliurar l'habitatge al banc i cancel·lar el deute.

La dació en pagament és una opció que us allibera del deute hipotecari en lliurar l'immoble. Encara que perds la propietat, evites continuar acumulant deute i possibles embargaments futurs. Aquesta opció sol estar subjecte a certs requisits i depèn de l'acceptació per part del banc.

Si el banc inicia un procediment d'execució hipotecària, és essencial buscar assessorament legal. Un advocat especialitzat pot revisar el contracte hipotecari per detectar clàusules abusives que puguin invalidar o suspendre el procés.

A més, pot presentar oposicions i recursos per defensar els teus drets a l'àmbit judicial. També podeu intentar negociar amb el banc acords que evitin el desallotjament. Hi ha organitzacions que ofereixen suport i assessorament gratuït, com ara la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

També podeu acudir als serveis socials del vostre ajuntament per explorar ajudes i solucions habitacionals. És important conèixer les mesures legals de protecció vigents. La moratòria de desnonaments, en certs casos, suspèn els llançaments per a col·lectius vulnerables. La Llei de Segona Oportunitat permet renegociar deutes i, en casos extrems, cancel·lar-ne part.

Venda de la casa

Considereu la possibilitat de vendre l'immoble abans que s'acumuli més deute. Si el valor de venda cobreix la hipoteca, podràs cancel·lar el deute i evitar el procés judicial. Si queda deute pendent, negocia amb el banc un pla de pagaments assumible.

Estigues informat sobre els teus drets i les opcions disponibles. La comunicació transparent i proactiva amb la teva entitat financera és clau. No esperis que la situació s'agreugi per prendre mesures.