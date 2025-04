Oficial: La millor mona de Pasqua de 2025

per Pol Nadal

La tradició de les mones de Pasqua a Catalunya es remunta a segles enrere, quan els padrins regalaven als seus fillols un dolç decorat amb ous durs el Dilluns de Pasqua. Amb el temps, aquest costum ha evolucionat, i avui en dia les mones són autèntiques obres d'art culinari que combinen tècniques tradicionals amb innovacions contemporànies.

En aquest context, el passat dimarts 25 de març de 2025, es va celebrar a Barcelona la quarta edició del concurs "La Millor Mona de Pasqua de Catalunya". Aquest esdeveniment, organitzat per l'agència Sr. i Sra. Cake, va reunir destacats pastissers i xocolaters de la regió, que van presentar les seves creacions en dues categories principals: mona tradicional i mona de xocolata. ​

| Google Imagenes

Guanyadors del Concurs

En la categoria de mona tradicional, la pastisseria Passions, l'Origen del Pa, amb establiments al Vendrell, Calafell i Vilanova i la Geltrú, es va alçar amb el primer premi. La seva proposta va destacar per la qualitat dels seus ingredients i la mestria en l'elaboració, reflectint més de 30 anys d'experiència en l'ofici. Aleix Solà i Míriam Esplugas, representants de la pastisseria, van rebre el guardó amb orgull, ressaltant el seu compromís amb la tradició i la innovació en la fleca i pastisseria. ​

D'altra banda, en la categoria de mona de xocolata, l'emblemàtica pastisseria Foix de Sarrià de Barcelona va obtenir el primer lloc amb una impressionant figura d'un goril·la de xocolata. Fundada el 1886 pels pares del poeta J.V. Foix, aquesta pastisseria és reconeguda per la seva llarga trajectòria i la seva dedicació a l'excel·lència en la confiteria. La creació guanyadora va reflectir l'habilitat tècnica i la creativitat que caracteritzen aquest establiment centenari. ​

Detalls de l'esdeveniment i participació

El concurs es va dur a terme a la Casa Seat de Barcelona i va comptar amb la participació d'un jurat compost per experts en pastisseria i gastronomia, així com periodistes especialitzats. A més, es va incloure un jurat popular format per parelles de padrins i fillols, que van aportar una perspectiva propera i familiar a l'avaluació de les mones. ​

Els criteris de valoració van abastar aspectes com el sabor, la presentació, l'originalitat i la tècnica emprada en l'elaboració de les mones. Els guanyadors van rebre trofeus que reconeixen la seva excel·lència i dedicació en l'art de la pastisseria. Així mateix, les mones de xocolata premiades estaran exhibides al vestíbul de Casa Seat, permetent al públic admirar aquestes creacions úniques en els dies posteriors a l'esdeveniment. ​

| ACN

Aquest certamen celebra la tradició de les mones de Pasqua i també demostra el talent i la creativitat dels pastissers catalans, que any rere any sorprenen amb propostes innovadores que mantenen viva un costum arrelada en la cultura gastronòmica de Catalunya.