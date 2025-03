La promoció de productes km 0 a Bonpreu i Esclat fins al 31 de març

El consum local no és només una moda passatgera; s'ha convertit en una tendència ferma entre els consumidors, especialment a Catalunya. Segons estudis recents, més del 70% dels consumidors prefereix adquirir productes locals, valorant especialment aspectes com la qualitat, la sostenibilitat i el suport a l'economia del territori. Aquesta preferència es reflecteix clarament en l'èxit creixent d'iniciatives com les promocions de productes km.0, que promouen la proximitat entre productors i consumidors.

En aquest context, els supermercats Bonpreu i Esclat llancen fins al pròxim 31 de març una campanya especial centrada exclusivament en productes km.0, amb una bonificació del 10% addicional. Aquesta oferta busca incentivar encara més l'elecció d'articles locals, destacant la seva frescor i qualitat, elements clau que expliquen la preferència actual per aquest tipus de compres.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Elmar Gubisch

Productes Km.0: més enllà d'una etiqueta

En parlar de productes km.0 no només es fa referència a la seva proximitat geogràfica, sinó també al compromís amb pràctiques agrícoles i ramaderes sostenibles. La selecció que ofereix Bonpreu i Esclat en aquesta promoció inclou una gamma variada de vins i caves locals, així com aliments frescos com embotits artesanals, formatges de proximitat, fruites i verdures de temporada, mel artesanal i altres productes típics catalans.

Destaquen especialment vins i caves de prestigioses bodegues catalanes, com el reconegut cava Brut Nature, vins negres de la Denominació d'Origen Empordà o blancs de Penedès, que combinen perfectament amb els embotits artesanals inclosos en la promoció. Productes que no només ofereixen un sabor excepcional, sinó que garanteixen també un impacte ambiental reduït, ja que la seva producció i distribució estan estretament lligades al territori.

El consumidor català valora cada vegada més aquests aspectes. Segons dades recents, fins al 60% dels clients es mostra disposat a pagar una mica més per productes locals certificats, reconeixent en ells una aposta clara pel futur econòmic de la regió.

Com aprofitar aquesta promoció?

Per gaudir del descompte del 10% addicional a Bonpreu i Esclat, és necessari realitzar la compra d'aquests productes km.0 a través del canal en línia exclusiu de la cadena, fins al 31 de març. Aquesta estratègia no només fomenta el consum local, sinó que impulsa també l'ús del comerç electrònic, que ja representa més del 20% de les compres totals en aquests supermercats.

Una bona manera d'aprofitar aquesta promoció és planificar un menú especial amb productes km.0. Per exemple, pots preparar una taula d'embotits catalans acompanyats de formatges locals i una ampolla de cava Brut Nature ben freda per començar. De plat principal, podries optar per una deliciosa crema de verdures amb coliflor morada i acompanyar-la d'un vi blanc fresc del Penedès. Per acabar, una degustació de postres artesanals, com mel ecològica o iogurts locals, resultaria ideal per tancar amb brotxa d'or.

El compromís dels supermercats Bonpreu i Esclat amb el producte local, sumat a aquesta interessant promoció, facilita que els consumidors gaudeixin d'una experiència de compra propera, sostenible i plaent. Sens dubte, una ocasió que no s'hauria de deixar passar, no només per l'estalvi econòmic, sinó per la qualitat excepcional que aquests productes garanteixen.

| XCatalunya, BonpreuEsclat

Promoció amb data limitada

La promoció estarà disponible fins al 31 de març exclusivament en línia, i és una oportunitat per enfortir els llaços amb el territori i descobrir sabors autèntics mentre donem suport activament als productors de la nostra regió. Un consum intel·ligent que beneficia a tothom.