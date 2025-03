El cor més dolç a un preu especial a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

En la recerca constant per oferir experiències diferenciades i adaptades a les necessitats del consumidor actual, els supermercats com Bonpreu i Esclat continuen apostant per productes d'elaboració pròpia amb un enfocament especial en la qualitat i frescor.

L'última oferta destacada de Bonpreu i Esclat, centrada en un producte tan gustós com original: el cor de pasta de full amb fruita fresca. Una opció que combina perfectament tradició i modernitat, adaptant-se a les preferències actuals dels consumidors que valoren especialment els productes artesanals i amb ingredients naturals.

Dolça temptació: qualitat i frescor garantida

Aquest cor dolç, disponible en tres varietats – maduixa, poma o fruita variada –, destaca per la seva acurada elaboració artesanal, la qual cosa assegura un sabor autèntic i una textura immillorable. La base de pasta de full, cruixent i daurada, contrasta harmònicament amb la suavitat i frescor de les fruites, convertint aquest postre en una elecció encertada per a celebracions familiars o moments especials.

| BonpreuEsclat, Dean Drobot, XCatalunya

Una característica diferenciadora d'aquesta oferta és precisament el valor afegit que aporta l'elaboració pròpia dels supermercats Bonpreu i Esclat. En controlar el procés des de l'inici, aquestes cadenes garanteixen no només la frescor dels ingredients sinó també la seva procedència, quelcom cada vegada més valorat pels consumidors conscienciats amb l'alimentació sostenible i saludable.

Oferta limitada i preu atractiu

Amb un preu especial de només 5,95 euros per unitat, aquests cors dolços estaran disponibles únicament per temps limitat, convertint-se així en una oportunitat única per a aquells que vulguin sorprendre en una data especial o, simplement, gaudir d'un caprici dolç i saludable. Aquesta estratègia de promocions puntuals és habitual a Bonpreu i Esclat i respon eficaçment a la demanda dels consumidors que busquen qualitat i bon preu.

A més, des del punt de vista nutricional, aquests productes representen una alternativa més lleugera i equilibrada davant d'altres postres processats. La fruita fresca utilitzada no només aporta vitamines essencials, sinó també una dolçor natural que redueix la necessitat de sucres afegits.

| BonpreuEsclat

Finalment, per a aquells consumidors més creatius que vulguin aprofitar aquesta oferta per a un toc addicional, una senzilla recomanació seria acompanyar el cor de fruita amb una crema lleugera de iogurt natural i un toc de mel, enriquint encara més l'experiència gastronòmica sense complicacions addicionals.

Amb iniciatives com aquesta, Bonpreu i Esclat reforcen la seva posició en el competitiu mercat dels supermercats, mostrant una clara sintonia amb les tendències de consum actuals i oferint productes que no només satisfan, sinó que també creen vincles emocionals amb els seus clients.