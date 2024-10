La meva empresa s'ha vist afectada per la DANA... què puc fer?

Les empreses afectades pel DANA podran presentar un Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) per força major per suspendre els contractes de treball si l'activitat ha quedat paralitzada o reduir la jornada dels treballadors. Mentre aquesta mesura estigui en vigor, els empleats poden cobrar la prestació d'atur sense necessitat de complir el temps mínim cotitzat. A més, el període que els empleats tinguin el contracte suspès no computarà a l'hora de calcular una prestació d'atur futura. Les empreses es poden acollir de manera voluntària i gaudir d'exempcions a les cotitzacions a la Seguretat Social fins al 90%.

La reducció de jornada vinculada a aquests expedients de força major pot ésser entre un 1% i un 70%. La reforma laboral pactada el 2022 va revisar la regulació temporal d'ocupació i va adoptar el model seguit durant la pandèmia, quan el govern espanyol va aprovar restriccions que van obligar a parar l'activitat.

El temporal ha deixat un balanç d'almenys 90 persones mortes al País Valencià i desenes de desapareguts que encara estan buscant. A més, el temporal s'ha desplaçat avui i ha posat en risc les províncies de Castelló i Tarragona. El telèfon 112 ha atès prop de 30.000 trucades des del començament del temporal.

I com a treballador... és legal faltar a la feina per decisió pròpia?

Si malgrat la perillositat del temporal, el teu cap t'obliga a acudir al teu lloc de treball presencial, no et preocupis, la llei t'empara. Així ho garanteix l'article 21, als apartats 2 i 4, de la Llei 31/1995.

Segons aquest article, els treballadors tenen dret a suspendre la seva activitat o fins i tot abandonar el seu lloc si consideren que hi ha un risc greu i imminent per a la salut o la vida. Aquest dret s'aplica en situacions de causa major, com ara emergències climàtiques, desastres naturals o qualsevol altre esdeveniment que n'amenaci la seguretat. A més, si l'ocupador no pren les mesures necessàries per garantir la seguretat al lloc de treball, els representants legals dels treballadors poden acordar la paralització de l'activitat, sempre que tinguin el suport de la majoria dels seus membres. En aquests casos, la decisió ha de ser comunicada a l'autoritat laboral, que té 24 hores per ratificar o anul·lar aquesta paralització.

El text també aclareix que els empleats no poden patir represàlies ni conseqüències negatives per prendre aquestes mesures de protecció, excepte en casos de mala fe o negligència greu. Aquesta normativa reforça la responsabilitat de l'ocupador d'oferir un entorn segur i el dret dels treballadors a protegir-ne la integritat física i salut. Aquesta disposició subratlla la importància de la seguretat laboral en situacions d'emergència i reforça el dret dels empleats a actuar quan les condicions posen en risc el benestar.